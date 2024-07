Eide om drapet på Hamas-topp: Stor risiko for hevnangrep

– Vi oppfordrer alle parter til å deeskalere situasjonen og utvise maksimal tilbakeholdenhet. Sivilbefolkningen i alle berørte land trenger en våpenhvile nå. Det internasjonale samfunnet må sette alle krefter inn på å unngå en regional krig, sier Eide i en uttalelse til NTB.

– Samtidig er det stor risiko for at motreaksjoner fra enten Hamas, Hizbollah eller Iran bidrar til ytterligere opptrapping. Da kan hevnangrep på hevnangrep følge, sier han.

Utenriksministeren håper likevel at Haniyeh-drapet kan bli et vendepunkt.

– Vi er nå på et bunnpunkt som kan bli et vendepunkt der partene forstår at gjengjeldelse etter gjengjeldelse ikke fører fram, og at de nå blir mer villige til å akseptere en våpenhvile, sier Eide.

