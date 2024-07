Både Israel og Iran sier de vil unngå opptrapping

Israels forsvarsminister Yoav Gallant sa onsdag at Israel ikke ønsker å trappe opp krigen, men er forberedt på å håndtere alle scenarioer.

Ifølge israelske medier kom uttalelsen da Gallant besøkte et rakettbatteri og var en direkte henvisning til krig mot Hizbollah-militsen i Libanon. Den iranskstøttede gruppen er en nær alliert av Hamas.

Samtidig sier Irans visepresident Reza Aref at Iran ikke har noen intensjon om å eskalere konflikten i Midtøsten. Litt tidligere sa imidlertid landets øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, at «det er Irans plikt å ta hevn for drapet».

Iran har også erklært tre dagers landesorg for den drepte Hamas-lederen.

Den væpnede grenen av Hamas sier på sin side at drapet på Haniyeh tar krigen mot Israel til et nytt nivå og advarer om at den kan få enorme konsekvenser for hele regionen.

– Den ulovlige likvideringen på Haniyeh i hjerte av Irans hovedstad er et vannskille og farlig hendelse, heter det i en uttalelse fra Ezzedine al-Qassam-brigadene.

