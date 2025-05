Ser til Norge for svar om integrering: – Enorme svakheter i Sverige

Siden 2022 har Moderaterna, med Kristdemokraterna og Liberalerna, sittet i regjering i Sverige, med parlamentarisk støtte fra Sverigedemokraterna. Et av deres viktigste mål, har hele tiden vært en strengere innvandringspolitikk.

– Sverige legger om migrasjonspolitikken, det er den store agendaen. Men på integreringsområdet er det enorme svakheter, sier Lawen Redar.

Hun er Riksdagspolitiker for svenske Socialdemokraterna. Sammen med partikollega Teresa Carvalho, rettspolitisk talsperson, er hun på besøk i Norge for å få et innblikk i hvordan Norge jobber med integrering- og arbeidsmarkedspolitikk.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) har derfor tatt med sine svenske venner til Jobbsjansen på Stovner i Oslo, der de har et arbeidstiltak rettet mot innvandrerkvinner. Her kan nemlig deler av løsninga på integreringsproblematikken Sverige står overfor finnes, tror det sosialdemokratiske kollegiet.

– Går motsatt vei

– Jeg tror at hvis man ikke klarer å se innvandring, integrering og arbeid i sammenheng, kommer vi ingen vei, sier Brenna.

Hun peker på arbeidsledigheten i Sverige, som i januar i år lå på 10,4 prosent, tredje høyest i EU. Til sammenligning har Norges arbeidsledighet ligget på 3,9 prosent siden desember i fjor.

– I en situasjon hvor man trenger arbeidsmarkedspolitikk mer enn på lenge, men og integreringspolitikk, så går egentlig den svenske regjeringa motsatt vei. I Norge har vi klart å både holde ledigheten lav, en bevisst politikk både økonomisk og arbeidsmarkedsmessig fra regjeringas side, men også å koble integrering og arbeidslivspolitikk.

Jobbsjansen er et godt eksempel på dette, mener Brenna. Her får hjemmeværende innvandrerkvinner et individuelt tilpassa opplegg, med mål om arbeid eller utdanning innen to år. Ifølge SSB var 77 prosent av kvinnene som avsluttet programmet i 2021 i arbeid eller utdanning etter ett år. Prosjektet gjennomføres i kommuner over hele Norge.

Les også: – Vi har vært fiskere så lenge jeg vet, i alle fall mer enn hundre år (+)

Vil løfte innvandrerkvinner

Lawen Redar er imponert over arbeidet som gjøres på Jobbsjansen.

– Det er sjelden man besøker virksomheter som dette, som har så gode resultater, i Sverige. Vi har store grupper innvandrere som har bodd i Sverige i mange år, som behøver individuelle innsatser for å komme inn i arbeidslivet. Dessverre er det mange språksvake grupper, som har vært ekskludert fra arbeidsmarkedet, men vi har ikke tilsvarende politikk i Sverige.

Partikollega Theresa Carvalho er enig.

– Vi har en regjering nå som skjærer ned arbeidsmarkedspolitikken og de individuelle innsatsene, når vi tvert imot har en situasjon der vi b<urde styrket det. Vi har ganske mange utsatte områder, problemer med segregering, språksvake grupper som har vært altfor lenge utenfor samfunnet og arbeidsmarkedet. Det er virkelig her vi må løfte oss som land, sier hun.

– Kvinner som har kommet til Sverige senere i livet, skal få gjøre samme reise som svenske kvinner har gjort de siste tiårene. En frigjørelse, en reise til egen makt. Selv om vi har langt igjen til et likestilt samfunn, er vi likevel et land som har kommet langt sammenlignet med mange andre. Da trenger også kvinnene som kommer til våre land få gjøre det samme, sier Theresa Carvalho.

Tonje Brenna mener det ligger en tydelig sammenheng mellom likestilling og arbeidsdeltakelse, og dermed også integrering.

– Det både Norge og Sverige har, er en enorm arbeidskraftreserve, representert i innvandrere og særlig kvinnene, som står utenfor. Som også risikerer å videreføre det til sine egne barn: Unger som vokser opp med en mamma som går på jobb, har mer sannsynlighet for å gå på jobb selv. Vi trenger mer arbeidskraft, og det er en stor grunn til å bruke integreringspolitikken også til det, sier hun.

Les også: Suget etter pillene ble for stort. Daniel «måtte» rane apoteket

Les også: Voldshendelse i Oslo fengsel: – Vi ser veldig alvorlig på denne saken