Organisasjon: Fire døde i protestene etter valget i Venezuela

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den nasjonale sykehusundersøkelsen (ENH) melder tirsdag at to personer er døde i delstaten Aragua og at én har mistet livet i hovedstaden Caracas. 44 mennesker skal være skadet.

Tidligere er det meldt at én person mistet livet i den nordvestlige delstaten Yaracuy.

Ifølge myndighetene i Venezuela ble president Nicolás Maduro gjenvalgt i helgen. Men både opposisjonen og en rekke latinamerikanske og vestlige land mistenker valgfusk.

Les også: Venezuela: Frykter vold og massearrestasjoner (+)

Les også: Hvem er Hizbollah og hva er det som skjer? (+)

Les også: Kjell Werner: Kutt i sykelønna vil være en brannfakkel (+)