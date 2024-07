Borrell krever slutt på «galskapen» i Gaza

– En våpenhvile må skje nå. Folkeretten må respekteres. Humanitær hjelp til sivile må leveres i stor skala. Bare en politisk løsning vil få slutt på denne galskapen, skrev Borrell på X/Twitter lørdag.

I et annet innlegg påpeker han at det har vært enda et angrep på en skole som brukes som tilfluktssted for fordrevne mennesker i Khan Younis.

– Samtidig blir en allerede sårbar befolkning bedt om å forflytte seg igjen og igjen, uten noen ende i sikte, skriver han.

Det siste angrepet, som Israel hevder er rettet mot terrorister, er minst det åttende mot en skole siden krigen startet med Hamas-angrepet i oktober i fjor.

Rundt 80 prosent av Gazas befolkning er fordrevet siden krigen begynte, mange av dem mange ganger, om igjen og om igjen, og mange har søkt tilflukt i skolebygninger som den som ble rammet lørdag.

