Israel: Ni drept i Hizbollah-angrep på Golanhøydene

Angrepet mot Majdal Shams på grensa til Syria er ifølge tidligere opplysninger fra Hizbollah gjengjeldelse etter et israelsk angrep på landsbyer i Sør-Libanon der fire Hizbollah-medlemmer ble drept.

Ifølge israelske nødetater rammet angrepet en fotballbane i den drusiske byen Majdal Shams. El Bin, som er leder av redningstjenesten Magen David Adom, sier at ni mennesker ble drept og 34 såret, hvorav 17 kritisk. Mange av de drepte og sårede er barn og ungdom.

Tidligere sa Hizbollah at det israelske angrepet var rettet mot landsbyer i Sør-Libanon, og at det påfølgende angrepet mot en israelsk militærbase i Majdal Shams var en gjengjeldelse. Men senere har Hizbollah overfor Reuters avvist at de er ansvarlig for angrepet mot Golanhøydene.

De syriske Golanhøydene ble okkupert av Israel under krigen i 1967 og er senere annektert.

Israel og Hizbollah har skutt mot hverandre nesten daglig siden krigen i Gaza startet 7. oktober, og de siste ukene er israelske flyangrep og Hizbollahs rakett- og droneangrep blitt hyppigere og har nådd lenger inn i både Libanon og Israel.

Siden oktober i fjor er over 450 mennesker drept i israelske angrep i Libanon, hvorav rundt 90 er sivile. I Israel er 21 soldater og 13 sivile drept av Hizbollah, og mange frykter at situasjonen kan utvikle seg til full krig.

