Videospill-skuespillere streiker i California

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi kommer ikke til å samtykke til en avtale som tillater selskaper å misbruke kunstig intelligens på en måte som går utover medlemmene våre, sa leder for skuespillerfagforeningen Sag-Aftra Fran Drescher.

Foreningen er bekymret for industriens bruk av KI, som gjør det mulig å gjenskape skuespillernes stemmer og kroppsbevegelser for å animere videospill uten deres samtykke og uten at de får betalt.

Fredagens streik kommer etter halvannet år med forhandlinger mellom fagforeningen og flere store videospillprodusenter om en avtale som regulerer bruken av KI. Avtalen som utarbeides, vil gjelde for 2.600 videospill-skuespillere.

I fjor streiket både skuespillere og manusforfattere i Hollywood blant annet for å få gjennomslag for kompensasjon tilpasset det nye strømmelandskapet og tydeligere regler for bruk av KI i bransjen.

Les også: – Russere glemmer ikke

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere

Les også: Dagsavisen mener: Erna Solberg har tatt seg vann over hodet