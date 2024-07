Florida-møte kan bedre forholdet mellom Trump og Netanyahu

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter å ha rundet Washington tar Netanyahu turen sørover. På Trumps eiendom Mar-a-Lago skal han møte Republikanernes presidentkandidat.

Torsdag møtte den israelske statsministeren både president Joe Biden og visepresident Kamala Harris.

Netanyahu endret planene for USA-besøket for å få tid til å treffe Trump. Det kan være fordi sistnevnte ligger godt an på flere meningsmålinger, spesielt i vippestatene.

Presset

Netanyahu har blitt presset av både Harris og Trump om krigføringen i Gaza. Demokratenes antatte presidentkandidat har gjort det klart at hun ikke vil gå stille i dørene.

– Jeg formidlet tydelig min alvorlige bekymring for den alvorlige humanitære situasjonen i Gaza, sa Harris etter sitt møte med Trump.

Samme dag ba Trump, i et intervju med Fox News, om at Netanyahu raskt må få slutt på krigen.

– Jeg vil at han skal bli ferdig, og det raskt. De blir knust med publisiteten de får nå, sa Trump.

Jubel i Kongressen

Da Netanyahu talte i Kongressen, jublet republikanere da statsministeren forsvarte Israels krigføring på Gazastripen. Den har tatt livet av mer enn 39.000 sivile, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Det ble kjølig stemning mellom Netanyahu og Trump da statsministeren gratulerte Joe Biden med seieren i 2020-valget. Temperaturen sank enda mer da Trump kritiserte Netanyahu for svikt i sikkerheten under Hamas' angrep og terroraksjoner 7. oktober.

Møtet i Mar-a-Lago tyder ifølge Reuters på at både Trump og Netanyahu nå kan ha et ønske om å bedre forholdet seg imellom.

