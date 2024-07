Advokat: Justin Timberlake var ikke beruset

Advokaten Edward Burke sa etter et rettsmøte fredag at politiet gjorde flere grove feil, og at han forventer at tiltalen blir droppet.

– Han var ikke beruset. Jeg gjentar det: Han var ikke beruset, sa Burke utenfor rettsbygningen i Sag Harbor i delstaten New York i USA.

Men dommeren Carl Irace besluttet likevel at Timberlake må møte i retten 2. august etter at påtalemyndighetens dokumenter er korrigert.

Timberlake selv var ikke til stede i retten siden han er på turné i Europa og hadde fått lov av dommeren å følge forhandlingene virtuelt.

Timberlake ble stanset av politiet midt på natten i Sag Harbor på Long Island i midten av juni da han ifølge politiet ikke holdt seg i kjørefeltet sitt. Politimannen som pågrep ham, sa han framsto beruset, og på politistasjonen nektet han å ta en alkotest.

