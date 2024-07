Avviser forslag om å sette Stonehenge på liste over truet verdensarv

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Unescos verdensarvkomité (WHC) la i juni fram et forslag om å sette det ikoniske byggverket på listen over verdensarv i fare, men på en samling i New Delhi onsdag ble det ikke flertall.

Det har lenge vært planlagt et motorveiprosjekt i nærheten av Stonehenge, og Storbritannia har fått flere advarsler om at dette kan være negativt for det kjente byggverket.

Den kenyanske delegasjonen, som var pådriveren bak avgjørelsen, mener at Storbritannias planer for å minske konsekvensene av tunnelutbyggingen er tilstrekkelige.

Spørsmålet skal ifølge nyhetsbyrået DPA ha blitt debattert i over én og en halv time før det endelige vedtaket ble gjort.

Vernegruppen Stonehenge-alliansen sier at de er sjokkerte over Unescos avgjørelse, og kaller den «meget skadelig». Unesco er FNs organisasjonen for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.

– Dette er en mørk dag for Stonehenge og en hul seier for den britiske regjeringen, som nå har fått grønt lys til å gjøre skade på en verdensarv, sier gruppens styreformann John Adams.

