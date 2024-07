Ukrainas utenriksminister på besøk i Kina

Det er Kulebas første besøk til landet siden krigen startet i februar 2022.

– Hovedtemaet for samtalene vil være å finne måter å stanse Russlands aggresjon på, og Kinas mulige rolle i å oppnå en varig og rettferdig fred, sto det i en melding fra det ukrainske utenriksdepartementet.

På sin side sier kinesiske myndigheter at samtalene mellom utenriksministeren og lokale tjenestemenn vil fokusere på hvordan man skal «fremme Kina-Ukraina-samarbeidet og andre spørsmål av felles interesse».

I krigen mellom Ukraina og Russland stiller Kina seg som en nøytral part. Likevel har Kina har fått kritikk fra flere hold om at de muliggjør Russlands krigføring på grunn av de tette handelsbåndene mellom de to landene. Under Nato-toppmøtet i juli uttrykte landene «dyp bekymring» over Kinas stadig dypere forbindelser med Russland og anklager kinesiske myndigheter for å spille en nøkkelrolle i å hjelpe Russlands krigføring i Ukraina.

– Det tyder på at Kina blir stadig med trett av de diplomatiske, politiske og økonomiske kostnadene ved sin pågående de facto støtte til Moskva, mener professor Björn Alexander Duben ved det kinesiske Jilin-universitetet om møtet.

