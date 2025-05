MDG foreslår tak på partistøtte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Blant annet foreslår MDG et tak, altså en grense, for hvor mye partiene kan motta i pengestøtte.

– Vi ser at demokrati og tillit er truet fra alle kanter. Store penger får mye makt, noe som er blitt tydelig i USA, men også her hjemme. Rike onkler med åpen pengesekk får til slutt konsekvenser for hva som blir vedtatt politisk, sier MDG-nestleder Ingrid Liland til Dagsavisen.

Partiet viser blant annet til LO-kongressens vedtak forrige uke, hvor 29 millioner kroner skal fordeles på venstresiden, blant annet med 20 millioner til Arbeiderpartiet, men nå også med 1,5 millioner kroner til Rødt. Dermed er MDG det eneste partiet som ikke mottar økonomiske donasjoner.

Borgerlig side har sine rike onkler, deriblant innsamlingsgruppa Aksjon for Borgerlig Valgseier.

– Det er kanskje lettere for MDG, uten rike onkler, å foreslå en maksgrense, innrømmer Liland.

Vil ikke ha politikk som er betalt for

MDG-leder Arild Hermstad har på debattplass i Dagsavisen tatt til orde for at aktørene bak milliongavene til samtlige partier har en klar agenda.

«Naturen, barna og de som sliter med å få endene til å møtes har ingen stor bankkonto de kan bruke til å sprøyte inn penger i politikken. Alle skjønner hva det har å si for de politiske prioriteringene», skriver Hermstad i debattinnlegget.

Forslaget fra MDG kommer i forbindelse med et representantforslag fra Høyre i Stortinget torsdag, om økt åpenhet rundt bidrag i form av direkte kandidatstøtte og i form av naturalytelser.

Ap-regjeringen har også fremmet et forslag om større åpenhet, som ble sendt på høring i februar, men som også krever blant annet full åpenhet om giverne til aksjonsgrupper og organisasjoner, som igjen gir partistøtte. Dette reagerte for øvrig Frp og Høyre på da høringsrunden startet, og svarte med at de mottar pengegaver i henhold til loven.

Dette støtter MDG, som mener at det ikke finnes noe som heter gratis lunsj, og at det derfor er usunt med for store pengegaver.

Nivået på et øvre tak på pengestøtte til partiene, vil MDG gjerne ha en diskusjon om. Liland vil ikke oppgi et tall.

– Vi foreslår makstaket kombinert med fullstendig åpenhet om hvor pengene kommer fra. Vi må sikre at politikerne fører den politikken som velgerne har stemt på – ikke den politikken noen har betalt for. Det tror vi er helt nødvendig, sier Liland.

– Setter tillit og åpenhet på spill

Partiloven har som formål å sikre innsyn og bidra til åpenhet om finansieringen av de politiske partiene i Norge. Anonyme bidrag er derfor i dag ulovlige. Problemet er et smutthull, som gjør at folk som bidrar via organisasjoner eller innsamlingsaksjoner kan forbli anonyme.

Regjeringen foreslår å ta inn en ny bestemmelse som skal slå fast at partiene også må kjenne til de bakenforliggende giverne for å kunne ta imot bidrag.

Liland og MDG mener at åpenhet ikke er nok.

– Vi mener at makstaket er viktig å få på plass nå, før pengene får spille en enda større rolle i å sette tillit og åpenhet på spill, sier Liland, og sikter til partistøtten som er kommet og vil komme inn mot stortingsvalget til høsten.

De foreslår i likhet med regjeringen at smutthullene må bort – også av sikkerhetspolitiske hensyn.

– Pengene må kunne spores tilbake til enkeltpersoner. Det er også en måte å avdekke og hindre utenlandske aktører og andre stater fra å drive med skjult påvirkning av norsk politikk. Det har vi bevis for at har skjedd i andre land.

– Aksjon for Borgerlig Valgseier er et eksempel på et slikt smutthull. Med penger forventes politisk gjennomslag, påpeker Liland, og avslutter:

– Det norske folk skal bestemme hvordan Stortinget skal settes sammen, og velgerne må kunne sette navn og ansikt på kreftene bak politikken.

