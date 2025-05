Fersk LO-leder om omstridt strømpakke: – Ikke i norsk interesse

Den nyvalgte LO-lederen var tidligere nestleder i Fellesforbundet, og tar med seg mye erfaring med kraftpolitikken inn i LO-toppen.

Mens Fellesforbundet-leder Jørn Eggum var kritisk til innføringen av fjerde energimarkedspakke da Sp truet med å gå ut av regjering, sier Vistnes til Nationen at hun ikke avviser den omstridte strømpakken i sin helhet.

Hun tar samtidig et forbehold i garantien om å utsette de fem resterende direktivene i pakken. Det er med utgangspunkt i dagens situasjon:

– Jeg er enig med regjeringen i at slik det ser ut nå, er det ikke i norsk interesse å innføre de øvrige fem direktivene i den fjerde energimarkedspakken, sier Vistnes.

Samtidig gir LO-kongressen energiminister Terje Aasland (Ap) tydelig beskjed om å prioritere samfunnsnyttige prosjekter.

– Den klare beskjeden er at vi må jobbe med å få på plass bedre ordninger for næringslivet og bedre langsiktige fastprisavtaler, og sørge for at det er muligheter for de delene av industrien som ikke er kraftkrevende, at de må få en type langsiktige fastprisavtaler som de kan leve med, sier Vistnes.

Les også spaltist: Gratulerer, Kine. Få nå slutt på denne forbaska ukulturen!

Les også: Ny LO-leder: – Jeg har som mål å samle rødgrønn side