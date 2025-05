Ikke-borgerlig flertall på to nye målinger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet er størst, både på målingen Verian har gjort for TV 2 og som Norstat har gjennomført for NRK, Vårt Land og Dagbladet.

På TV 2-målingen får Ap 30 prosent og 54 mandater. Støre må imidlertid samle hele den ikke-borgerlige siden for å ha parlamentarisk flertall hvis målingen var valgresultat. Miljøpartiet De Grønne får ett mandat og er på vippen.

Den ikke-borgerlige siden – inkludert MDG – får til sammen 85 mandater og knappest mulig flertall i Stortinget.

I målingen til de tre andre mediene ville det vært Rødt som hadde blitt avgjørende for det parlamentariske grunnlaget for en regjering utgått av Ap. De måles til solide 5,5 prosents oppslutning og ville fått ti mandater.

De rødgrønne partiene får 86 mandater på Norstat-målingen er dermed ikke avhengige av MDGs støtte.

Ap størst

Begge målingene viser at Ap er den bærende kraften i et ikke-borgerlig samarbeid. Men flertallet er knapt, og det skal bare små forflytninger av velgere til før kjøttvekta forskyver seg over politikkens midtstrek.

Men Venstre og KrF er begge rett over sperregrensen med henholdsvis 4,2 og 4,6 prosent på TV 2-målingen. Bikker en eller begge under til høsten, kan bildet endre seg positivt sett med rødgrønne øyne.

På Norstat-målingen ligger KrF langt under sperregrensen, med en oppslutning på 2,3 prosent. Vårt Land setter fallet i oppslutning på 0,8 prosent poeng i sammenheng med de omstridte flaggvedtaket på landsmøtet nylig.

– KrF har vært synlig i mediene i det siste og hatt politiske utspill. Man kan absolutt si at det foreløpige svaret fra velgerne er at de ikke omfavner disse utspillene, sier valgforsker Johannes Bergh til avisa.

Tallenes tale:

TV 2: Ap 30 prosent (+0,6 prosentpoeng), SV 7,4 prosent (+1), Sp 5,8 prosent (-0,7), Rødt 5,4 prosent (-0,7), MDG 2,5 prosent (-0,1), Frp 19 prosent (ingen endring), H 18,1 prosent (-1,4), KrF 4,6 prosent (+0,8), V 4,2 prosent (+0,1) og Andre 3,1 prosent (+0,4).

* Undersøkelsen er utført av Verian i perioden mandag 28. mars. til fredag 2. mai blant 990 respondenter. Usikkerhetsmarginen er mellom +/-1,4 og +/-2,8 prosentpoeng.

NRK, Vårt Land og Dagbladet: Ap 28,4prosent (+0,5 prosentpoeng), SV 7,1 prosent (+0,8), Sp 5,3 prosent (-1,9), Rødt 5,5 prosent (-1,8), MDG 3,1 prosent (-0,2), Frp 20,3 prosent (-0,7), H 19,1 prosent (+0,2), KrF 2,3 prosent (+0,9), V 4,0 prosent (+0,2) og Andre 4,9 prosent (+0,4).

* Målingen ble utført av Norstat fra 29. april til 5. mai blant 996 respondenter. Feilmarginen på endringene er fra 0,4 til 3,5 prosentpoeng.