Kamala Harris snakker slående lite om seg selv, ifølge retoriker

Harris’ jobb med å presentere seg selv som et brukbart presidentemne er i gang for alvor. Mandag kveld lokal tid holdt hun sin første valgkamptale siden Biden trakk seg.

Hvor lite hun snakket om seg selv, er slående, ifølge Kristian Bjørkdahl, førsteamanuensis i retorikk ved Universitetet i Oslo.

– Det var mye mer om Joe Biden. Det var Joe, Joe, Joe – bortsett fra et lite opphold midt i. Hun la voldsomt stor vekt på å bygge kontinuitet til hans aura og virke. Jeg opplever det som at hun framstilte seg som en forlengelse av ham, sier Bjørkdahl til NTB.

Slik Harris framstilte det, er det nærmest ikke forskjell på henne og Biden, bortsett fra alder. Det kan absolutt være en smart strategi, ifølge retorikeren.

Kjapp i replikken

– Stemningen blant aktuelle velgere er nok at de ikke har noe imot Bidens politikk, men at han er for gammel. Klarer hun å fremstille seg som en forlengelse av ham, men som ung, kvikk og til stede, er det bra. Det er ganske fiffig, gjort, sier Bjørkdahl.

Han merker seg at Harris var spontan og kjapp i replikken.

– Hun viste veldig stor grad av tilstedeværelse i situasjonen, akkurat det som Biden ikke har gjort.

Risikabelt

Harris' strategi innebærer også risiko, ifølge førsteamanuensen. Harris stiller seg nemlig lagelig til for hogg fra Trump-leiren, som har finslipt angrepene mot Bidens presidentskap.

I talen la hun også vekt på at hun er en anstendig advokat og har vært justisminister i California, noe som er en voldsomt stor kontrast til hvordan Donald Trump forholder seg til lover og regler.

– Hun er den seriøse kandidaten mot Trump, ifølge Bjørkdahl.

På hjemmebane

Samme dag som talen ble holdt, sikret Harris seg støtte fra nok demokratiske kandidater til å bli partiets presidentkandidat.

– I kveld er jeg stolt av å ha sikret den brede støtten som trengs for å bli vårt partis kandidat. Jeg ser fram til formelt å akseptere nominasjonen snart, sa Harris.

Mandagens tale ble holdt for medarbeidere i Bidens valgkampstab i Delaware, som hun nå overtar. Det er en sammenheng hvor budskapet falt i svært god jord.

– Det er umiddelbar hurrastemning, sier Bjørkdahl.

Om hennes retoriske framferd er like virksom blant usikre velgere, er et annet og vanskelig spørsmål.

Arbeiderklassen ute av syne

Bjørkdahl merket seg blant annet at Harris i hovedsak vendte seg mot den amerikanske middelklassen.

– Det er en arbeiderklasse som man kan undres litt over hvor det ble av. De som ikke opplever at de er middelklassen, har Harris noe å tilby dem? Trump kvier seg ikke for å gå til fattigfolk, i hvert fall ikke hvite fattigfolk, sier han.

Utfordringen er å finne en måte å appellere til dem som ennå ikke er innstilt på å stemme på henne, og som har foretrukket Trump framfor Biden.

– Om de umiddelbart lar seg overbevise av Kamala, det vet jeg ikke. Rent politisk framstår det som en god, gammel demokratisk politikk fra en anstendig og kompetent person som er til stede i øyeblikket.

Ingen spåmann

– Men om hun har det som trengs for å hente inn velgere som er litt mer avventende, det har vi ikke svaret på etter denne talen til dette publikummet.

Det er stor forskjell på hvem Harris snakket til i talen, og hvem hun trenger å snakke til for å sanke nye stemmer, og blant sistnevnte er mange «tilbøyelige til å tro på helt absurde ting», mener Bjørkdahl.

– Du kan finne andre eksperter enn meg som tror de vet svaret. Men det gjør de ikke. Vi må være litt forsiktige med hva vi spår om, sier han.

