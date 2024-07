Kyivs ordfører mener folkeavstemning kan bli nødvendig for å stanse krigen

– Uansett hva Zelenskyj gjør, risikerer presidenten å begå politisk selvmord, sier Klitsjko i et intervju med italienske Corriere della Sera.

Han mener Zelenskyj trolig ikke kan få på plass en fredsavtale uten å ha folket i ryggen. Klitsjko, som regnes som en rival av presidenten, peker blant annet på dilemmaet Zelenskyj står foran i de neste månedene: fortsette krigen med flere ukrainske drepte og flere ødeleggelser, eller vurdere et kompromiss med Russland.

– Hva slags press kommer fra USA om Trump vinner, spør Klitsjko seg.

Republikanernes presidentkandidat i USA, Donald Trump, har lovet at han skal få en rask slutt på krigen i Ukraina dersom han vinner valget i november. Hvordan dette skal skje, har han aldri forklart, utenom at det blir en løsning ved forhandlingsbordet, og at han vil ifølge amerikanske medier at Ukraina skal oppgi territorium.

Klitsjko ryktes å ønske seg Zelenskyjs jobb, men mener det vil være uklokt å holde valg i dagens situasjon, selv om Ukraina etter planen skulle holdt presidentvalg i 2024.

– Bare så det er klart, jeg har alltid hatt et godt forhold til ham, det er han som har et dårlig forhold til meg.

