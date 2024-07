Kong Charles planlegger besøk til Australia og Samoa

Den britiske monarken er også statsoverhode i Australia og er invitert dit av landets regjering. Kongeparet skal også delta på Samvelde-toppmøtet i Samoa, som holdes fra 21. til 25. oktober, opplyser Buckingham Palace.

Charles er Samveldets leder, en posisjon som ikke er arvelig, men som han overtok etter moren, dronning Elizabeth.

Den 75 år gamle monarken har nylig gjenopptatt sine kongelige gjøremål etter kreftdiagnosen tidligere i år. Slottet sier programmet på reisen vil bli redusert av hensyn til kongens rekonvalesens.

Det betyr også at et planlagt besøk til New Zealand, der Charles også er statsoverhode, sløyfes. Legene anbefaler at han unngår et såpass omfattende program, opplyser en talsperson for slottet.

