Apple åpner Apple Pay for tredjeparter i bytte mot at EU stanser granskninger

Det kunngjør EU-kommisjonen i en uttalelse torsdag.

Dermed kan europeiske konkurrenter bruke Apples tæppeteknologi mer effektivt, noe som gjør at de også får enklere tilgang til brukere på Iphone. Det betyr at europeiske utviklere kan aktivere både hus- og bilnøkler, betalingsmetoder og festivalbilletter fra deres iOS-apper.

Apple åpner for at tredjeparter skal kunne bruke Apple Pay i bytte mot at en fire år lang etterforskning stanses. Resultatet kunne ha ført til en massiv bot for teknologigiganten.

– Apples endelige forpliktelser vil henvende seg til konkurransebekymringene over Apples begrensning av tredjeparts mobillommebokutvikleres tilgang til NFC-betalinger i butikker for EØS iOS-brukere, sier EU-kommisjonen i en uttalelse.

