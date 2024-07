Disse kan bli Trumps visepresident: – De skal være lojale til ham

5. november blir det klart om demokraten Joe Biden får fortsette arbeidet i Det hvite hus, eller om Donald Trump nok en gang får prøve seg som USAs president.

Den republikanske presidentkandidaten har dog holdt kortene tett mot brystet i forkant av høstens valg. Tre måneder før valget, har han fortsatt ikke offentliggjort hvem som blir hans visepresidentkandidat.

– Han bør offentliggjøre det i løpet av mandagen, eller hvilken som helst dag før da, sier USA-ekspert Eirik Løkke, da det er neste uke det republikanske landsmøtet går av stabelen.

Fox News og NBC melder at Trump ved flere anledninger har hintet til hvem som kan bli hans visepresidentkandidat, men at hvem det er kun er kjent for han selv. Mye tyder også på at det kan bli avslørt i løpet av de nærmeste dagene, eller under neste ukes valgmøte.

Her er en oversikt over noen av de potensielle kandidatene.

Doug Burgum

67 år gamle Doug Burgum er den første kandidaten Løkke trekker fram.

Burgum har vært guvernør i Nord-Dakota i to perioder, siden 2016, og beskrives av Løkke som litt lavmælt og ikke spesielt karismatisk.

– Det er ingen fare for at han vil overskygge Trump, sier Løkke, og legger til:

– Det rapporteres at han kommer godt overens med Trump, og at de to har en god dynamikk. Han viser seg lojal.

Dessuten trekker Løkke fram at Burgums økonomiske situasjon gjør han særlig attraktiv. Ifølge Forbes har nemlig politikeren en formue på over 100 millioner dollar, altså godt over en milliard norske kroner.

– Siden han er rik har han et godt nettverk a rike bidragsytere.

I tillegg er han en kandidat som appellerer til vippestater som Wisconsin, Michigan og Pennsylvania.

Det Løkke dog påpeker at kan tale imot Burgum er det faktum at han ikke er en kandidat som skaper stor entusiasme og begeistring blant folket.

– Men det er viktig for Trump at de ikke er så begeistra for visepresidenten.

Burgum ønsket også å stille som kandidat under årets valg, men fikk ikke stor nok støtte innad i partiet. NBC skriver dessuten at ikke var enig i hvordan Trump håndterte valgnederlaget i 2020.

– Jeg mener at Joe Biden vant valget, uttalte han i et intervju i august i fjor.

Guvernør Doug Burgum er en kandidat som har gode sjanser for å kunne stå side om side med Donald Trump gjennom resten av valgkampen.

J.D. Vance

Med sine 39 år kan James David Vance potensielt bli den yngste visepresidenten i USA på 63 år, da Richard Nixon først gjorde sin debut som visepresident.

Vance er senator i Ohio, hvor han ble valgt inn i 2022.

Han ble kjent i 2016 gjennom boka si Hillbilly Elegy, som gir et innblikk i livet til de lavere klassene i USAs «redneck»-kultur, med et kritisk og politisk blikk. Både biografien og Vance fikk den gang mye oppmerksomhet nasjonalt, noe som bidro til å kickstarte karrieren hans.

– Han var mer en Trump-kritiker i starten, sier Løkke.

Men også han har nå blitt en lojal Trump-tilhenger, som hyppig tar til orde på vegne av kandidaten på TV. Ifølge ABC var Trump en fan av boka til Vance, selv om forfatteren selv mener å ha distansert seg fra den.

– Det som er bra med han, er at han på imponerende vis klarer å forsvare kampanjen til Trump i mainstream media som CNN, forteller Løkke, og sier videre:

– Utfordringen for JD Vance er at ha er lojal til Trump, men at han kan bli litt for populær selv og har muligheten til å overskygge ham. Men han er en aktuell kandidat.

Ohio-senator J.D. Vance er både ung og populær blant republikanske velgere, samtidig som han opptrer karismatisk i media.

Marco Rubio

Den siste kandidaten Løkke trekker fram som det spekuleres i, er Marco Rubio.

Den 53 år gamle Florida-senatoren har tidligere, i likhet med Vance, heller ikke vært kjent for å være noen stor tilhenger av den tidligere presidenten.

– Han har vært i nasjonal politikk ganske lenge, og var én av motkandidatene hans i 2016. Da ble det ført en ganske skitten valgkamp, sier Løkke.

Ifølge CNN skal forholdet mellom kandidatene dog ha endret seg til det bedre kort tid etter valgkampen.

– Han har forandra tone og tilnærming til Trump nå, men spørsmålet er igjen om han står i fare for å skygge over presidenten.

Eksperten forklarer videre at det er noe bekymring knyttet til om han vil gjøre en god jobb dersom han blir visepresident, og at han virker litt avslappet i sin tilnærming til om han vil ha jobben.

I tillegg har Rubio, som opprinnelig er fra Miami, bostedsadresse i Florida, noe Trump også har. Da det er lovfestet at president og visepresident ikke kan bo i samme stat, betyr det at én av dem må flytte dersom de skulle vinne valget. Dette er dog bare et rent praktisk spørsmål, mener Løkke.

Igjen trekker eksperten fram at også Rubio har blitt svært lojal overfor Trump.

– Rubio er veldig flink på TV og til å forsvare Trump.

Marco Rubio er én av de tre kandidatene det har blitt spekulert i om kan egne seg som Trumps visepresidentkandidat.

Har lojalitet som fellestrekk

Dersom Løkke selv skulle gjettet hvem som blir Trumps nærmeste kollega i en potensiell presidentrolle, tror han valget vil falle på enten J.D. Vance eller Doug Burgum.

– Hva slags likhetstrekk har de potensielle kandidatene?

– Det absolutt viktigste de har til felles er at de er lojale til Trump. De skal være lojale til ham, og ikke grunnloven eller noe annet, sier Løkke.

I et intervju med Fox News i mars, meldte Trumps tidligere visepresident at han ikke kom til å støtte sin tidligere kollega gjennom den kommende valgkampen. Han har ved flere anledninger tatt avstand fra Trumps utsagn og oppførsel, og stilte selv som en potensiell presidentkandidat for republikanerne i høst.

– Tilfellet Mike Pence er tilfellet blant mange som har vært i Trumps regjering og kabinett. Pence var også ekstremt lojal mot Trump hele veien, påpeker Løkke.

I motsetning til valget i 2016, og potensielt for demokratene, tror ikke eksperten at valget av visepresident kommer til å være avgjørende for årets valgresultat for det republikanske partiet.

– En visepresidentkandidat er mye viktigere for demokratene nå, fordi det blir veldig mye fokus på Joe Biden sin alder. Persepsjonene er at Trump er yngre.

