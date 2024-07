Zelenskyj takker Nato for luftforsvarshjelp

– Jeg takker partnerne våre for sterk støtte til Ukrainas luftforsvarssystemer slik at landet kan beskytte befolkningen, byene og kritisk infrastruktur, skrev Zelenskyj på X etter at USAs president Joe Biden i en tale under åpningsseremonien på Nato-toppmøtet kunngjorde mer hjelp til Ukraina.

– Flere Patriot-systemer, SAMP/T og IRIS-T SLM, samt andre taktiske luftforsvarssystemer som partnere skal overrekke Ukraina, skal bistå oss i å ødelegge russiske droner og raketter, og bedre beskytte ukrainerne mot russisk luftterror, slik vi så under gårsdagens brutale angrep mot vårt viktigste barnesykehus, skrev Zelenskyj videre.

Biden sa i sin tale tidligere tirsdag kveld at at USA, Tyskland, Romania, Nederland og Italia skal forsyne Ukraina med ytterligere fem strategiske luftforsvarssystemer, blant annet Patriot-systemer. Videre skal Ukraina få flere titalls taktiske luftforsvarssystemer de neste månedene, sa Biden.

