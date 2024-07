Mount Everest drukner i søppel, lik og gamle batterier

Leiren ved South Col – Sørskaret – er siste stopp før du forsøker å nå toppen på Mount Everest. Nylig har et team nepalske soldater og sherpaer ryddet i søpla som hoper seg opp på 8.000 meters høyde.

– Den høyeste campen før bestigning av Mount Everest er full av søppel det vil ta mange år å rydde opp i, sier Ang Babu Sherpa til nyhetsbyrået AP.

Han ledet teamet som ryddet campen. De samlet søppelet og grov fram døde kropper nært verdens høyeste fjelltopp.

Fire kropper og ett skjelett

Oppryddingsaksjonen førte til at 11 tonn søppel, fire lik og ett skjelett ble tatt ned fra Everest i år. Ifølge Ang Babu kan det fortsatt være 40–50 tonn søppel igjen på South Col-campen som ligger på 8.000 meter over havet.

– Søppelet besto mest av gamle telt., litt matvarer, gasspatroner, oksygenflasker, teltplugger og tauverk som ble brukt til å klatre med og binde opp teltene, sier Ang Babu.

Tusener av klatrere har forsøkt å bestige verdens høyeste fjelltopp. Ifølge High Adventure Expedition hadde 6.664 besteget Mount Everest fram til desember i fjor. Inkludert gjentatte bestigninger av de samme klatrerne, har Mount Everest vært besteget 11.996 ganger. Fram til januar i år har 327 personer mistet livet. Av disse er 217 klatrere og 110 sherpaer.

Mesteparten av søpla er gammel

De har etterlatt seg spor. De siste årene har forsøplingen avtatt etter krav fra regjeringen om å ta søpla med tilbake. Samtidig har også klatrernes bevissthet om miljøet redusert søppelmengden betraktelig.

– Mesteparten av søpla stammer fra gamle ekspedisjoner, sier Ang Babu.

Sherpaen ryddet søppel og levninger i de høyeste områdene. Soldater jobbet på lavere høyde. Ifølge sherpalederen var været den store utfordringen under arbeidet i og rundt South Col. Oksygennivået er bare på en tredel av det normale.

– Vi måtte vente på godt vær, der sola smelter isbelegget. Men det er ikke mulig å vente så lenge på smelting i disse høydene. Det er vanskelig når oksygentilførselen er så lav, sier Ang Babu.

To dager å få fram lik

Det er vanskelig å grave fram den bunnfrosne søpla.

– Det tok to dager å grave ut et lik som var innfrosset i en stående posisjon. Da vi var kommet halvveis, måtte vi returnere på grunn av været, for så å ta opp igjen arbeidet når været bedret seg, sier han.

En annen kropp lå mye høyere opp, på 8.400 moh. Det tok 18 timer å slepe levningene til Camp 2 hvor de ble hentet av helikopter. Levningene ble fløyet til Tribhuvan University Teaching Hospital i Katmandu for identifisering.

Hundrevis av klatrere må fortsatt passere døde kropper på sin vei opp mot fjellet.

Vanskelig arbeid

I 2006 ble den britiske klatreren David Sharp funnet døende i Green Boots' Cave på 8500 meters høyde. Stedet har fått navn etter den indiske klatreren Tsewang Paljor, som døde på samme sted ti år tidligere. Han ble kjent som Green Boots på grunn av sine grønne støvler og ble et makabert landemerke på veien mot toppen.

Etter ønske fra familien fjernes levningene av Sharp.

I reportasjen «Death in the clouds: The problem with Everest's 200+ bodies», gikk BBC i 2015 inn i hva som skal til for å hente en omkommet fjellklatrer ned fra verdens høyeste fjell.

– Det krever seks til åtte sherpaer som må arbeide med fare for eget liv. Selv det å plukke opp et sukkertøypapir er anstrengende fordi alt er frosset, og du må grave det fram, sa Ang Tshering Sherpa som da ledet klatreselskapet Asian Trekking.

Oppladbare batterier

Av de 11 tonnene søppel som ble samlet opp, gikk tre tonn komposterbare materialer til landsbyer i nærheten. De resterende åtte tonnene ble fraktet av bærere og yaker til lastebiler kunne ta det videre til Katmandu. Agni Ventures driver resirkuleringsanlegget der Everest-søpla ble sortert.

– Den eldste søpla var fra 1957. Det var oppladbare lommelyktbatterier, sier Sushil Khadga fra renholdsbedriften.

Les også: Arbeids- og sosialkomiteen: Instruerer regjeringen om fortgang i erstatning til oljearbeidere

Les også: De som er overrasket over at noe sånt kan skje i Norge, er stort sett heterofile (+)

Les også: – Du får ikke en krone ut av meg, men du skal i hvert fall få kjørt deg litt