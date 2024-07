Macron ber franske partier danne en bred flertallskoalisjon

– Ingen vant, skriver Emmanuel Macron til franske velgere i et innlegg publisert i franske regionaviser onsdag. Han gir nasjonalforsamlingen ansvar for å forhandle fram en bred koalisjon for å få politikken ut av dødvanne etter at nyvalget ikke ga noen partigrupper flertall.

– Jeg ber alle politiske krefter som gjenkjenner seg selv i republikkens institusjoner, rettsstaten, det parlamentariske demokratiet, orienteringen mot Europa og forsvaret av Frankrikes uavhengighet, om å starte en oppriktig og rettferdig dialog for å bygge et solid, og per definisjon mangfoldig, flertall, skriver presidenten.

Formuleringene fremstår som et forsøk på å utelukke Marine Le Pens ytre høyre-parti Nasjonal Samling (RN), men oppfattes også som et stikk mot Jean-Luc Mélenchons venstreradikale LFI, som er største parti i venstrealliansen Ny folkefront (NFP), skriver nyhetsbyrået AFP.

– Nekter å innrømme nederlag

NFP ble overraskende størst i valget, som Macron skrev ut for å avklare det politiske landskapet i Frankrike.

Sentrumspolitikerne som er alliert med Macron, ser etter allierte på høyresiden som en motvekt til NFP. Regjeringen til statsminister Gabriel Attal fortsetter inntil videre. Samtidig gikk sentrumsgruppen hans tilbake i valget og har startet jakten på hans etterfølger.

Venstresiden mener at de, som med sine 190 plasser er største blokk i nasjonalforsamlingen – dog uten flertall – har rett til å foreslå en ny statsminister.

– Macron klamrer seg til fornektelsen og nekter å innrømme nederlag, skriver LFIs Manon Aubry på X.

– Fornuft, harmoni og ro

Mange i Macrons sentrumsallianse – som sikret seg 160 plasser – vil imidlertid motsette seg å støtte en regjering som inkluderer personer fra ytre venstre. Noen vil ha en bred allianse som spenner fra sentrum-venstre til høyre, mens andre kun vil gå sammen med de konservative.

– La oss sette vår lit til våre politiske lederes evne til å fremvise fornuft, harmoni og ro, til fordel for landet og dere, skriver Macron til velgerne.

– I lys av disse prinsippene vil jeg avgjøre utnevnelsen av en statsminister.

