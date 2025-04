LO-forbund ut mot Frp: – Viser manglende respekt for arbeidet vi gjør

– Det som kommer fra Frp her vitner om en manglende innsikt om hva kriminalomsorgen er, sier Asle Aase.

Han er leder for Norsk fengsel og friomsorgsforbund (NFF), og har lest Dagsavisens sak om at Frp mener det trengs et strengere fengselsregime, ikke «kosetiltak», for få bukt med volden de ansatte i norske fengsler står overfor. Helge André Njåstad, leder for Justiskomiteen (Frp), sa blant annet at:

– Vi kan ikke drive fengselsvesenet etter tanken om at man må «kjøpe seg fred» med flere tilbud og mer bemanning. Da ender vi opp med å belønne vold, ikke straffe den. Vi trenger ikke flere dyre aktiviteter og «kosetiltak» for å få innsatte til å oppføre seg. Det vi trenger er strengere soningsregime, tydeligere reaksjoner, og mer kontroll over hvem som får hva i fengselet.

Men hos NFF får Frp altså ikke gehør.

– Ved å nærmest avvise økt bemanning som jeg opplever at han gjør, undergraver Njåstad det viktigste verktøyet for å forebygge vold.

Asle Aase, leder for Norsk fengsel og friomsorgsforbund, mener Frp mangler innsikt i hva kriminalomsorgen faktisk er. (Norsk fengsel og friomsorgsforbund)

– Vi trenger folk

Debatten startet etter at det på kort tid har vært to alvorlige voldshendelser i norske fengsler der flere fengselsbetjenter ble skadet, hvorav en alvorlig. Dagsavisen skrev forrige uke om hvordan ledere og tillitsvalgte i kriminalomsorgen roper høyt alarm om farene ved for lite folk på jobb. Både NFF, fengselslederen i Oslo fengsel og Oslo Fengselsfunksjonærers forening var helt samstemte i at et bedre bemanna fengsel er et sikrere et, både for de ansatte og de innsatte.

Til Dagsavisen sa Frps Njåstad at det å skulle hevde at volden i fengslene skyldes for dårlige soningsforhold, er et farlig premiss.

– Det insinuerer at innsatte nærmest har rett til å være voldelige hvis de ikke er fornøyde, sa han.

Det skjønner Aase i NFF ingenting av.

– Alle må ta ansvar for sine handlinger, og vi skal selvsagt reagere på riktig måte. Vi har et stort ansvar her, for vi vet at det er mange komplekse bakgrunner hos de som sitter inne. Det vi må huske på, som jeg synes mangler i Frps fremstilling, er at innsatte i soningsmiljø er vårt arbeidsmiljø. Vi trenger et godt og trygt arbeidsmiljø, og da må vi sørge for at soningsforholdene er gode nok. Vi skal ivareta rettighetsprinsipper nedfelt i lov. Da trenger vi kompetanse, og vi trenger folk.

Mener Frps vei er farlig

Aase stiller seg også undrende til hva Njåstad legger i ordet «kosetiltak».

– Er det målrettede aktiviteter, skole, strukturert innhold? Dette viser en manglende respekt for arbeidet vi gjør. Det er ingen luksus vi snakker om her, det er rehabilitering, sier han, og fortsetter:

– Og det virker, om vi får gjort det på en ordentlig måte. Vi må jobbe for at de som soner får ferdigheter, bedre psykisk helse, og et bedre liv etter løslatelse. Vi skal forebygge mer kriminalitet.

For Aase er løsninga klinkende klar: ansvarlig kriminalomsorg, ikke mer isolasjon. Prøver man å løse problemet med strengere straffer, bommer man på både årsaker og løsninger, mener han.

– De sier at de voldelige ikke fortjener annet enn isolasjon, men vi vet at isolasjon over tid bryter mennesker ned. Jeg tenker vi da ville sendt enda farligere mennesker tilbake til samfunnet.

– Vi har prøvd Frps politikk i norske fengsler, fra 2013 til 2021. Da var det årlige kutt i budsjettene, nedbygging av innholdet i soninga, flere innsatte, færre ansatte og økt risiko for vold. Det er en farlig vei å gå. Vi trenger tiltak som er faglig forankra, og sanksjonene mot de som utøver vold må være treffsikre. Njåstad kommer med noen enkle løsninger her, men det er et komplekst problem.

Får støtte fra Rødt

Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson for Rødt, sabler Frps løsninger rett ned. Han mener Frp var et av partiene som stod i spissen for «nedbyggingen av norsk kriminalomsorg gjennom årevis med flate kutt».

Politiker Tobias Drevland Lund, stortingspolitiker og justispolitisk talsperson for Rødt. (Mimsy Møller)

– Å høre hvordan FrP vil løse krisa i kriminalomsorgen er som å høre en pyroman forklare hvordan han vil slukke en brann, og ganske typisk for FrPs holdning mot kriminalomsorgen, sier han.

– Det er svært alvorlig med vold mot ansatte i norske fengsler, men løsningen er ikke et strengere strafferegime. Vi må gi kriminalomsorgen et sårt nødvendig løft, og første sted å starte er å få opp bemanningen

Rødt hadde nylig et forslag inne til behandling i Stortinget. Der ba de om at regjeringa skulle lage en konkret handlingsplan for å forebygge vold mot ansatte i kriminalomsorgen. De ville også at regjeringa skulle lage en opptrappingsplan for å bedre bemanningssituasjonen. Forslaget fikk ikke flertall.

– FrP og de andre partiene på Stortinget kunne valgt å stemme for flere av forslagene Rødt hadde til behandling i slutten av mars, men valgte å ikke gjøre det i påvente av en kriminalomsorgsmelding som ikke kommer før til sommeren, sier Lund.

– Vi har ikke tid til å vente stort lenger, for krisa i kriminalomsorgen vokser for hver dag som går. Rødts beskjed til FrP er klar: lytt til de med skoene på, bemanningen i norske fengsler må opp.

