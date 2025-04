Spellemannprisen: Fra skandale i 1985 til hedersprisen i år

I en av de store skandalene i Spellemannprisens historie ble Maj Britt Andersen og Geir Holmsen ropt opp som vinnere av klassen for barnemusikk i 1985, med «Mabben Max og Fred Avsted». Det viste seg å være en misforståelse, og de måtte gi trofeet videre til Harry Halvsjuk & De Håpløse. Året etter fikk Maj Britt Andersen prisen på ordentlig for den evige klassikeren «Folk er rare». Siden har hun vært nominert 11 ganger til, vunnet en gang til også, alltid i klassen for barneplater.

I denne æresklassen for lang, tro og god tjeneste for norsk musikk er det fortsatt mange som venter på tur. Maj Britt Andersen er en meget godt kvalifisert vinner, og glem ikke at hun (og igjen Geir Holmsen) har laget mange fine plater for voksne også. At prisen ble delt ut av deres datter Daniela Reyes (selv Spellemann-vinner fra 2021) satte en ekstra rørende spiss på anledningen. De fikk sunget noen linjer fra den evig aktuelle fredssangen «Ballongvisa» også.

Den store vinneren av kvelden ble ellers Jo Almaas Marstein, med tre utmerkelser: I hip hop, som årets tekstforfatter og selveste hovedprisen Årets Spellemann. Den som hans gruppe Undergrunn fikk i fjor. Hovedprisen var en overraskelse for mange. Marstein har gått fra suksess til suksess, det er ingen ting å si på utmerkelsen isolert sett, men det er mange som står i kø, og nå er han den første som har fått denne prisen to år på rad.

– Fri Ukraina, fri Gaza, fri Jemen, fri Libanon, og fri resten av menneskene, sa Marstein før han annonserte et nytt album med Undergrunn neste uke. En av landets mest innovative og kreative artister, som det het i en av begrunnelsene. Han leste også opp sin egen merittliste, med nominasjoner, listeplasseringen og innpass på boligmarkedet i neste uke. Da har han vel vunnet det meste.

Marstein ble kåret til årets spellemann for sine suksesser i fjor. (Mode Steinkjer)

Om du ikke fikk med deg denne begivenhetene kan det være fordi showet bare ble overført på YouTube i år. Ikke akkurat allmennkringkasting. Et lite sus av fordums store evenement kom med Thomas Numme og Harald Rønneberg som programledere, introdusert som «Tande-P og Dan Børge Akerø», for liksom å gjøre det enda større. Dette er bare fjerne minner.

Sendingen fra dette Spellemannshowet var nesten sjarmerende amatørmessig. Egentlig har mange av oss fått det som vi ville: At alle vinnere av prisen får like stor plass og lang taletid i showet. Vi må bare innse at det neppe skaper nevneverdig interesse og nysgjerrighet for artistene og musikken deres. Vi ba dessuten aldri om at influensere og andre ikke-musikalske kjendiser skulle få en mer sentral plass i festlighetene.

Så der kom de altså. Prisvinnerne i 28 klasser på rekke og rad i 150 minutter. Girl in Red, Marie Ulven sine fire foregående priser får selskap av to til, for årets alternative pop og årets låtskriver. Sistnevnte sammen med Matias Téllez, som også tok hjem produsentprisen. «Wow, Lennon og McCartney», utbrøt sistnevnte i deres felles takketale.

I et stadig mer ungdommelig arrangement er det hyggelig å se at noen av dem som har vært med en stund fortsatt kan nå opp. Susanna Wallumrød fikk sin fjerde harpe, igjen i den prestisjetunge åpen klasse. Claudia Scott har enda lenger fartstid, hun fikk omsider prisen i countryklassen for ti år siden, og gjorde det igjen nå. Et forbilde for utallige artister som i dag spiller americana.

Enda en dobbeltvinner var Kristine Tjøgersen, som både fikk komponistprisen og utmerkelsen for årets samtidsmusikk. Vilde Frang har fått så stor oppmerksomhet for sin innspilling av Elgars fiolinkonsert, Op. 61, at hun var den klareste favoritter i klassen for internasjonale suksess. Hyggelig også å se danske Signe Emmeluth få prisen i jazzklassen. Hun har vært med i utallige band de senere årene, og var typisk nok på turné da Spellemannsprisen gikk av stabelen. I de gamle, gode og tradisjonelle klassene gjorde kvinnene nesten rent bord i år.

Så ble det ingen uttelling for den unge duoen ULD, som etter bare et halvt års oppmerksomhet var nominert tre ganger. Det kommer fort flere sjanser. Og så var de blant ytterst få som fikk spille under showet i år. I gamle dager betydde det mer for oppmerksomheten enn prisene i seg selv. På scenen fikk vi også se Aurora framføre «With The Eyes Of A Child», som for tiden avslutter den svært mye omtalte britiske TV-serien «Adolescence». Hun nådde ikke helt opp i de to kategoriene hun var nominert i, men vant kanskje kvelden likevel?

Årets utgivelse, som jeg skulle ønske kunne heter Årets album ble «Og eg lyger så det renner som en foss gjennom rommet» med Gabrielle. Også en av Dagsavisens utkårede fra året som var over for, ja, fire måneder siden.

