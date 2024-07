Hamas venter på svar fra Israel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forhandlingsprosessen ser ut til å ha kommet på gli igjen etter at Hamas i sitt nyeste forslag droppet kravet om at en våpenhvile må være permanent.

En topp-tjenestemann i Hamas, Osama Hamdan, sier at gruppas nye ideer er oversendt via meglere til USA, som ønsket dem velkommen og sendte dem videre til Israel.

– Nå er ballen på Israels banehalvdel, sa han.

Amerikanske og israelske delegasjoner er til stede i Kairo, men Israel har ennå ikke kommet med noe svar på Hamas' siste utspill.

Kompromissforslaget fra Hamas går ut på en første seks ukers våpenhvile og at en permanent våpenhvile kan forhandles fram i løpet av de seks ukene.

Nye angrep

Helsepersonell i Gaza melder at flere nye drepte i flere israelske angrep flere steder på Gazastripen.

Palestinsk Røde Halvmåne melder at seks døde, inkludert to barn, er brakt til al-Aqsa-sykehuset i Deir al-Balah, og ambulansepersonell melder om seks drepte i Gaza by og ytterligere tre utenfor bykjernen.

Den israelske hæren sier at de «eliminerte flere terrorister, ødela terrorinfrastruktur og lokaliserte mange våpen». De sier også at 30 «terrorister» var drept i Rafah og at det var gjennomført en ny offensiv i Khan Younis.

Lørdag meldte Gazas helsemyndigheter at 16 mennesker ble drept i et angrep på en FN-skole der flyktninger hadde søkt tilflukt, i flyktningleiren Nuseirat.

90 prosent på flukt

Etter ni måneder med krig er dødstallet i Gaza kommet opp i 38.153, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Siste døgn er 55 mennesker drept i israelske angrep, melder helsemyndighetene. I tillegg er antall skadede kommet opp i 87.828 mennesker siden krigen startet i oktober i fjor.

90 prosent av Gazas befolkning på over 2 millioner mennesker er drevet på flukt, og mange drives igjen og igjen på flukt fra områder de først ble fortalt var trygge, og FN sier at 500.000 mennesker nå er hardt rammet av sult.

Demonstrasjoner

I Israel sperret demonstranter som krever at Israels regjering inngår en avtale med Hamas om gislene i Gaza, søndag morgen gater og veier over hele landet.

Demonstrantene blokkerte veier i flere israelske byer midt i rushtrafikken. De satte også fyr på bildekk på hovedveien mellom Jerusalem og Tel Aviv før de ble fjernet av politiet.

Mindre grupper av demonstranter med megafoner og bannere møtte også fram utenfor hjemmet til flere av ministrene i regjeringen.

Krigen startet 7. oktober i fjor da Hamas-krigere stormet over grensa fra Gaza, drepte nær 1200 mennesker i Israel og tok over 250 mennesker som gisler.

