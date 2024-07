Mye på spill for Biden i kveldens ABC-intervju

Flere mener at Biden med sine 81 år er for gammel til å bli sittende i fire nye år i Det hvite hus, og enkelte har stilt spørsmål ved hans kognitive evner.

Under TV-debatten mot Trump 27. juni framsto han som svak og snakket usammenhengende, og flere demokrater har i ettertid stilt spørsmål ved om han bør være partiets presidentkandidat i november.

Biden selv innrømmer at han hadde en dårlig dag under TV-debatten, men nekter å kaste inn håndkleet.

Viktig intervju

Fredag kveld stiller presidenten til intervju med George Stephanopoulos hos TV-kanalen ABC, etter først å ha deltatt på et valgkamparrangement i Madison i Wisconsin. Opptak av intervjuet skal sendes på TV samme kveld, natt til lørdag norsk tid.

Biden vet at han i dette intervjuet må framstå som langt mer skarp og til stede enn han gjorde i TV-debatten mot Trump og at han vil bli fulgt med argusøyne av mange i eget parti.

Flere kongressrepresentanter har alt bedt ham om å tre til side, og det samme har The New York Times på lederplass.

Pengestøtte

En av demokratenes rause bidragsytere, Disney-arvingen Abigail Disney, har varslet at hun vil holde tilbake pengestøtten helt til partiet finner en ny presidentkandidat, og andre givere skal ha truet med det samme.

Det demokratiske partiet avviser kritikken og planlegger å bruke nærmere 530 millioner kroner på TV-annonser med Biden i forbindelse med sommer-OL i Paris som starter 26. juli.

Biden selv og visepresident Kamala Harris har lagt opp til et tett reiseprogram og skal de kommende ukene innom alle de viktige vippestatene i håp om å overbevise velgerne der.

Første svarte kvinne

Oppgaven blir langt fra enkel, og Biden styrket neppe stillingen sin da han torsdag lot seg intervjue av radiostasjonen WURD i Philadelphia.

– Jeg er stolt over å være, som jeg sa, den første visepresidenten, den første svarte kvinnen som tjenestegjorde med en svart president, presterte han å si i intervjuet.

Det han åpenbart mente å få fram var at han var stolt over å ha vært visepresident under Barack Obama, USAs første svarte president, og over at han selv valgte en svart kvinne til visepresident.

Skulle det komme lignende uttalelser under intervjuet med Stephanopoulos, tyder mye på at demokratene kan måtte se seg om etter en annen presidentkandidat.

