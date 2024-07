Biden avviser at han vurderer å trekke seg

The New York Times skrev onsdag at Biden løpende vurderer om andre enn ham bør stille som presidentkandidat for Demokratene.

Det hevder en anonym kilde, som avisen beskriver som en viktig alliert av Biden.

Ifølge kilden er Biden fullstendig klar over at han må gjøre en bedre framtoning enn under TV-debatten mot Donald Trump for å kunne overbevise velgerne.

– Presidenten vet utmerket godt hvilken politisk utfordring han står overfor, sier en annen anonym kilde som omtales som rådgiver.

Absolutt falsk

Det New York Times oppfordret nylig på lederplass Biden til å trekke seg som kandidat, og Det hvite hus avviser helt avisens opplysninger om at han nå vurderer å gjøre det.

– Denne påstanden er absolutt falsk. Hvis New York Times hadde gitt oss mer enn sju minutter til å kommentere, ville vi ha fortalt dem det, skriver Bidens talsperson Andrew Bates på X.

Dette ble gjentatt av Bidens pressesekretær Karine Jean-Pierre på en pressekonferanse onsdag kveld.

– Absolutt ikke, var hennes svar på et spørsmål om Biden vurderer å trekke seg.

Biden fant det også nødvendig å rykke ut med et dementi.

– Jeg er kandidat. Jeg er leder av Det demokratiske partiet. Ingen kan presse meg ut, sier han i en kommentar, gjengitt av en annen medarbeider på X.

Uro i partiet

I en fersk meningsmåling utført av Sienna College for The New York Times svarer 49 prosent av registrerte velgere at de kommer til å stemme på Donald Trump i november. 41 prosent sier at de vil gi sin stemme til Biden.

En sammenstilling av en rekke meningsmålinger, utført av nettstedet fivethirtyeight, viser derimot et noe jevnere løp. Der får Trump støtte fra 41,9 prosent av de spurte, mens 39,8 prosent støtter Biden.

Målingene vekker stor bekymring hos mange av demokratene.

Flere titalls kongressrepresentanter planlegger ifølge en anonym partikilde som Bloomberg har snakket med, å undertegne et brev med krav om at Biden trekker seg som partiets kandidat.

Enkelte demokrater, som Lloyd Doggett fra Texas, har alt gått ut og krevd dette, og Don Davis fra North Carolina stiller også spørsmål ved om Biden bør være kandidat.

– Vår kandidat

Partiveteranen Nancy Pelosi har ikke gått så langt, men sa etter debatten at det var legitimt å stille spørsmål ved om Biden bør være partiets kandidat.

Visepresident Kamala Harris, som ifølge enkelte kan være en alternativ presidentkandidat, er derimot helt klar på at Biden til tross for sine 81 år er rett mann.

– Joe Biden er vår kandidat. Vi har slått Trump en gang, og vi skal slå ham igjen, sa Harris til CBS.

Obama tilbyr råd

Tidligere president Barack Obama har ifølge Washington Post tilbudt Biden støtte og gode råd i den videre valgkampen.

Ifølge avisens anonyme kilder ringte Obama presidenten rett etter TV-debatten mot Trump, men det er ikke kjent hva de to snakket om.

– President Biden er takknemlig for Obamas urokkelige støtte siden starten av valgkampen, både hans klare budskap til velgerne og som pålitelig rådgiver for presidenten, sier en talsperson for Bidens valgkamp, Lauren Hitt.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Spekulasjoner om at Biden vurderer å trekke seg: – Det er nå panikk i det demokratiske partiet