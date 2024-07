Trumps straffeutmåling i hysjpengesaken utsettes til 18. september

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder nyhetsbyrået Reuters, som viser til rettsdokumenter.

Straffeutmålingen skulle etter planen komme neste uke, men tidligere tirsdag ba Trump dommeren om å utsette høringen med henvisning til mandagens kjennelse i høyesterett.

Kjennelsen slo fast at Trump ikke kan straffeforfølges for «offentlige handlinger» gjort som president, bare de han har gjort som privatperson.

Trump ble i juni dømt for 34 brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, til Stephanie Clifford, bedre kjent som pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Aktor i saken sa i utgangspunktet at det ikke er hold i Trumps argument om immunitet, ettersom mye av saken er basert på hendelser før hans tid som president. Dommeren i saken valgte tirsdag likevel å utsette straffeutmålingen, slik at Trump og hans advokater kan få argumentere for sitt syn.

Utsettelsen betyr at straffeutmålingen kommer etter neste debatt mellom Trump og president Joe Biden, som avholdes 10. september. Den kommer likevel i god tid før presidentvalget 5. november.

