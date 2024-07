Biden med skarp kritikk av høyesterettskjennelse

USAs høyesterett slo mandag fast at ekspresident Donald Trump ikke kan straffeforfølges for «offentlige handlinger» han gjorde som president, bare de han gjorde som privatperson.

– For alle praktiske formål betyr dagens avgjørelse nesten garantert at det ikke er noen grenser for hva en president kan gjøre. Dette er et grunnleggende nytt prinsipp, og det er en farlig presedens, sier Joe Biden i en TV-sendt tale fra Det hvite hus.

– Jeg vet at jeg vil respektere grensene for presidentens makt, slik jeg har gjort i tre og et halvt år, men enhver president, inkludert Donald Trump, vil nå stå fritt til å ignorere loven, sier Biden.

Bakgrunnen for saken er Trumps forsøk på å gjøre om på utfallet av valget i 2020, som han tapte mot Biden.

