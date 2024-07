USAs høyesterett: Trump kan ikke straffeforfølges for handlinger han gjorde som president

Et flertall på seks dommere stilte seg bak kjennelsen mandag, som var den siste dagen før USAs høyesterett tar sommerferie.

Samtidig bestemte høyesterettsdommerne at saken skal sendes tilbake til lavere domstoler, som skal avgjøre nøyaktig hva dette har å si for saken mot den tidligere presidenten.

Bakgrunnen for saken er Trumps handlinger knyttet til valget i 2020, som han tapte mot president Joe Biden.

Trump har tidligere hevdet full immunitet i saken, som ble reist av spesialetterforsker Jack Smith. Smith har tidligere sagt at ingen bør være over loven. Høyesteretts avgjørelse mandag fører trolig til at saken blir forsinket, og ikke kommer for retten før presidentvalget i november.

USAs høyesterett består av seks konservative og tre liberale dommere. Tre av dem som regnes som konservative, ble nominert av Trump.

– Trump tror han er over loven, sier Biden-kampanjen i en uttalelse kort tid etter at høyesterett offentliggjorde sin kjennelse.

Trump kaller det derimot en seier for både grunnloven og demokratiet.

