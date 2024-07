AP: Trump vil ha New York-dom skrotet etter høyesterettskjennelse

I brevet til dommer Juan M. Merchan viser de til kjennelsen fra høyesterett mandag, der det heter at Donald Trump ikke kan straffeforfølges for «offentlige handlinger» han gjorde som president, bare de han gjorde som privatperson. Advokatene ber Merchan om å vurdere om høyesterettsbeslutningen spiller inn i saken, går det fram av brevet som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til.

De hevder at høyesterett bekreftet et argument forsvaret har fremmet om at påtalemyndigheten ikke skulle fått tilgang til noen beviser som de sier omhandlet offisielle handlinger.

Advokatene har argumentert for at noen beviser, blant dem Trumps innlegg om sin tidligere personlige advokat Michael Cohen i sosiale medier, er fra tiden som president, og at de derfor burde vært ekskludert fra rettssaken.

Trump ble dømt for 34 brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, til Stephanie Clifford, bedre kjent som pornoskuespilleren Stormy Daniels.

De såkalte hysjpengene ble utbetalt via Trumps advokat Michael Cohen rett før presidentvalget i 2016, angivelig for at Clifford skulle holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.

Selv nekter han både for å ha hatt sex med Daniels og for å ha gjort noe ulovlig.

Les også: Russland avviser Trumps påstander om at Ukraina-krigen kan avsluttes på én dag

Les også: Når Trump blir president

Les også: – Biden så bare gammel og skrøpelig ut