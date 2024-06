Sort olje, kongelig hvitvask

Bransjefolk har så vidt klart å hente seg inn etter Arendalsuka i midten av august, før det er på'n igjen, for politikere, PR-folk og mest av alt olje og energi-aktører i Stavanger. For nå er det oljebransjens tur, med møteplassen ONS 2024, under beskyttelse av Kong Harald og med åpning av kronprins Håkon. Over 60.000 mennesker fra rundt hundre land er ventet til hit for mingling og diskusjoner.

Forrige gang ONS ble arrangert, i 2022, var en av gjestene Elon Musk. Han ankom i privatfly-tur fra USA som ga like mye utslipp som 6000 Teslaer på ett år, samtidig som han takket for Norges bidrag til bærekraftig transport. − Lag flere barn så sivilisasjonen overlever, sa 12-barnsfaren Musk til norsk presse.

Slagordet for ONS 2022 var «tillit».

Årets slagord er «Imagine». Dette følger forrige års ««sammen», «innovasjon», «overgang» og «endring».

Imagine en annen verden, uten olje- og gassindustri som ødelegger klima og natur?

Neida. Problemet − oljebransjen − er i følge bransjen selv en del av løsningen. Svart er veien til grønn.

I form av en ikkevoldelig aksjon mot Slottet

«Imagine if we gave our counterparts the benefit of the doubt» skriver ONS på egen hjemmeside.

Nei takk, sier de norske miljørebellene Extinction Rebellion (XR) som overhodet ikke lar tvilen komme motstanderne til gode.

Det mener de at kongehuset heller ikke skal gjøre.

ONSdag skrev XR et sirlig og dels syrlig brev om ONS til kong Harald, og ba han trekke seg som den høye beskytter av Offshore Northern Seas (ONS), som han har vært siden 1974. I 2020 ble beskytterskapet forlenget med fem nye år.

Er oljebransjen i dag virkelig en «ukontroversiell organisasjon», som er kriteriet for at kongefamilien kan gi sin offisielle beskyttelse?

Kongehuset mangler kriseforståelse skriver XR, og legger til at dersom kongen ikke trekker seg som beskytter, må XR handle:

I form av en ikkevoldelig aksjon mot Slottet.

«Imagine, if we were generous with each other» skriver ONS på sin nettside, men klimasinte ungdommer orker ikke være mer rause.

I brevet viser talspersonene for XR til kongens varme ord rundt ungdommens bekymring for natur og klimakrise under sin nyttårstale 2023: «Vi trenger nå alles utålmodighet før tiden renner ut for oss» sa kongen. XR kunne ikke være mer enige-

«ONS sitt mål om fortsatt olje- og gassutvinning tiår fram i tid har katastrofale og dødelige konsekvenser» skriver XR i brevet og legger til at

XR løfter på sin spektakulære aksjonsmåte i ord og handling opp dilemmaet vår oljenasjon vasser rundt i daglig: Er vi en stolt oljenasjon for fremtiden, eller burde vi være en skamfull en?

Er vi en stolt oljenasjon for fremtiden, eller burde vi være en skamfull en?

Klimabekymrede ungdommer og en samlet miljø- og klimabevegelse har verken folk, penger, konferanser eller glamour i nærheten av hva oljeindustrien har. Nettopp denne maktubalansen burde alle i et demokrati være oppmerksomme på hvert sekund, hver dag, inkludert kongen og hans sønn. På tre år har Equnior-sjef Anders Opedal tjent rundt 60 000 kroner, som er rundt 83 000 kroner per arbeidsdag. Klimaaktivister driver på dugnad og må leve med å betale bøter for protestene.

Det hadde vært helt konge om de begge trakk seg fra oljefesten i Stavanger og heller inviterte rebellene i XR på grønn te, fremfor å bidra til grønn vask.

Hva er sant og ikke sant i et samfunn?

Flotte slagord en ting, men sannheten kan være en annen:

Det skal investeres 240 milliarder på norsk sokkel i 2024. Staten skal tjene 747 milliarder, jublet Offshore Norge desember i 2023.

Fossile selskaper fortsetter å rapportere rekordhøye resultater, godt hjulpet av Russlands invasjon av Ukraina, som jo ikke gjør jubelen mer sjarmerende. Pengerekordene er rett og slett en slags krigsprofitt, slik økonomiprofessor Kalle Moene har beskrevet det.

Samtidig som gladmeldingen fra Offshore Norge ankom norske medier før jul, kom innenfor de samme 10 minuttene en annen pressemelding: Utenriksminister Espen Barth Eide og klimaminister Andreas Bjelland Eriksen jublet fra Dubai over en ny klimaavtale, og statsminister Støre kalte den «historisk».

Olje og gass ble ikke nevnt i klimaavtalen.

«Den norske spagaten i olje kan knapt illustreres grimmere», skrev Dagsavisen i en kommentar den gangen.

De siste årene har Olje- og energidepartementet byttet navn til Energidepartementet, Oljedirektoratet ble Sokkeldirektoratet mens Petroleumstilsynet ble Havindustritilsynet. Statoil ble Equinor i 2018 selv om 99.87 prosent av jobben deres fremdeles er olje, i følge Greenpeace. Fornybar produksjon står dermed for 0.13 prosent, selv om Equinors reklamekampanjer har omtrent stikk motsatt prosentandel grønn versus svart.

I desember 2023 ble Equinor felt for villedende reklame av det britiske reklametilsynet The Advertising Standards Authority (ASA). ASA skrev i sin avgjørelse at annonsen gir et inntrykk av at karbonfangst- og lagring og energi fra vindkraft utgjør en betydelig del av Equinors forretningsaktivitet, ved siden av olje og gass. Sannheten er under en prosent.

I 2022 signerte 48 miljøorganisasjoner fra hele verden har signert et brevet til ONS der de oppfordrer deltakerne slutte å bygge ut mer olje og gass. Blant dem var Greenpeace, Verdens naturfond og Naturvernforbundet.

Det hjelper heller ikke på navn og rykte at Equinor som var med å starte ONS, er hovedoperatør i det kontroversielle oljefeltet Rosebank. Her samarbeider de med Ithaca Energy som er majoritetseid av Delek Group, som står på FNs liste over selskap som opererer på okkupert palestinsk område.

Smertefulle oljenasjondilemmaer står i kø, her og nå. Det skal ikke være lett å være konge for alle. For:

Nordmenn er mennesker som ikke vil at kongen skal beskytte en fest som feirer mer oljeleting men gjemmer det bort i pene slagord. Nordmenn er folk som vil at kongen heller skal beskytte natur, klima, rene hav og jordkloden til barnebarna våre. Blant nordmenn finnes folk som ikke vil ha en oljesjeik som beskytter sort gull, men en representant som beskytter av alt liv, som glitrer som gull når sola skinner på det.

