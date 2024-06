Sentrum av Istanbul sperret av – forbud mot pridemarkering

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Guvernørens kontor har ikke gitt noen begrunnelse for at området ved Taksimplassen er sperret av. Det eneste forklaringen er at «ulovlige grupper» har oppfordret til en protestmarsj det ikke er gitt tillatelse til.

Allerede lørdag kveld satt politiet opp sperringer ved Taksimplassen.

Regjeringen har i årevis forsøkt å hindre den årlige prideparaden. I fjor ble flere titall personer pågrepet for å ha trosset forbudet.

Aktivister har også i år oppfordret til en demonstrasjon for rettighetene til LHBTQ+-miljøet.

Homofile forhold er ikke forbudt i Tyrkia. Men regjeringen til president Recep Tayyip Erdogan har flere ganger uttrykt seg svært negativt om LHBTQ+-miljøet.

