Mangemillionær erkjenner seksuell omgang med barn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mannen er siktet for seksuell omgang med barn under 16 år. Forholdene strekker seg bak i tid, og fornærmede i saken er i dag i 20-årene, melder Agderposten.

– Fornærmede har først i senere tid vært klar for å anmelde, og dette har vært en lengre prosess for henne. Hun ser nå fram til å bli ferdig med den rettslige delen av saken, slik at hun kan fokusere på å få nødvendig hjelp til bearbeiding av traumene saken har gitt henne, skriver kvinnens bistandsadvokat, Lise Ilstad, i en epost til avisen.

Ifølge bistandsadvokaten ville ikke den siktede mannen forklare seg da saken kom opp i fjor, men hun sier at klienten hennes er lettet over at han nå både erkjenner straffskyld og samtykker i en tilståelsesdom.

– Forholdet er ti år gammelt, han var i starten av tjueårene, og de hadde en relasjon. Den var imidlertid ulovlig etter norsk lov, og han aksepterer at han som den eldste har det fulle ansvaret og må straffes for det, sier mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, til Dagbladet.

Les også: Professor mener USA likner et autokrati som forlater demokratiet

Les også: Stor guide: Dette er årets påskekrim på TV

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)