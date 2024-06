Raser i nytt brev: – Det vil legitimere Talibans grove overgrep

– Utelukkelsen av afghanske kvinner fra det internasjonale samfunnet er skandaløs. Det marginaliserer deres stemmer og undergraver deres rettigheter, heter det i det åpne brevet fra de 12 kvinnelige samfunnstoppene til det internasjonale samfunnet, ifølge den finske avisa Ilta-Sanomat (IS).

Marin, som nå er strategisk rådgiver ved Tony Blair Institute, publiserte brevet på Instagram denne uka.

Kvinners rettigheter i Afghanistan er blitt stadig mer innskrenket etter at den islamistiske bevegelsen Taliban overtok makten i landet for snart tre år siden.

– Afghanistan opplever stadig nye innskrenkninger av kvinners rettigheter og ytringsfrihet. Det siste er at Taliban har gått til angrep på bibliotekene. Og afghanske kvinner kunne ikke delta i opptakseksamener til høyere utdanning, som ble arrangert nylig. Slik mister landet en generasjon kvinner som ikke blir utdannet, sier medieforsker og Afghanistan-kjenner Elisabeth Eide til Dagsavisen.

Eide har blant annet skrevet og medvirket til flere bøker om Afghanistan og har bodd i landet.

– Humanitært er underernæring et stort problem. Naturkatastrofer kommer i tillegg til fattigdom og manglende rettigheter. I tillegg fører krisene på Gaza og i Ukraina til at Afghanistan går mer under radaren, og vi ser en såkalt givertretthet i støttearbeid for Afghanistan, sier Eide.

Mener det er i strid med FN-pakten

Når det tredje store FN-møtet for løsninger på den stadig dypere humanitære- og menneskerettighetskrisen finner sted i Doha, Qatar nå i månedsskiftet, skjer det uten afghanske kvinner til stede.

Taliban-regimet har imidlertid varslet at de for første gang vil sende representanter til den såkalte Doha III-konferansen, ifølge Reuters. Menneskerettighetsorganisasjoner har kritisert at ingen afghanske kvinner skal delta. Nå har også nettverket av internasjonalt sterke kvinnestemmer gitt kompromissløs beskjed om sine forventninger til kvinnelig, afghansk deltakelse.

Blant dem, Finlands tidligere statsminister Marin og tidligere amerikansk utenriksminister Clinton, som også stilte som presidentkandidat mot Donald Trump i 2016.

Gruppa bak brevet mener at også verdenssamfunnet har et ansvar dersom konferansen går uten at afghanske kvinner er representert. De påpeker at ekskluderingen av afghanske kvinner er i strid med FN-pakten og flere resolusjoner om kvinner, fred, likestilling og sikkerhet.

– Det strider også mot det internasjonale samfunnets holdning til afghanske kvinners rettigheter. Det undergraver også Doha-møtets troverdighet og effektivitet, skriver de videre.

Foruten Hillary Clinton og Sanna Marin, er brevet også signert av New Zealands tidligere statsminister Helen Clark, Kosovos president Vyacheslav Osmani-Sadriu, Australias tidligere statsminister Julia Gillard, Litauens tidligere president Dalia Grybauskaite og Mexicos tidligere utenriksminister Patricia Espinosa. ifølge IS.

– Å la Taliban diktere vilkårene for Doha-dialogen vil legitimere deres grove overgrep, som er ensbetydende med kjønnsapartheid. Dette er et avgjørende øyeblikk for det internasjonale samfunnet til å demonstrere sitt urokkelige engasjement for afghanske kvinner og jenter ved å kreve deres tilstedeværelse ved forhandlingsbordet, heter det i brevet.

Eide: – Veldig provoserende

Elisabeth Eide reagerer også sterkt på den mulige ekskluderingen av afghanske kvinner på Doha III-konferansen. Hun er imidlertid ikke overrasket.

– Det er veldig provoserende! Afghanske kvinner i eksil har selvsagt protestert. Det er et veldig ufordelaktig nivå for arbeid med strategiendringer for Afghanistan, der afghanske kvinners rettigheter må være sentralt, at slike forhandlinger foregår uten kvinner representert. Og hvis forhandlingene ender uten kvinners deltakelse, er det en konsesjon til Talibans måte å tenke på, slår Eide fast.

Elisabeth Eide er forfatter, medieforsker og Afghanistan-kjenner. (Privat)

Kvinnenettverket av samfunnstopper, med Clinton og Marin i spissen, krever at afghanske kvinner deltar direkte og fullt ut på konferansen i Qatar. Dette er det tredje møtet som FN har innkalt til for å samle høytstående FN-tjenestemenn og spesialutsendinger fra 25 land i et forsøk på å løse Afghanistan-krisen, som styres av et Taliban ikke formelt anerkjent av det internasjonale samfunnet.

– Det har naturligvis kommet unisone reaksjoner fra FN og det internasjonale samfunnet, men jeg tror ikke det endrer Talibans holdninger, siden de som kjent er motstandere av det meste den vestlige verden står for, sier Eide, og legger til:

– Nå kan det se ut som afghanske kvinner blir invitert til Doha av FN, som sier de skal få møte «alle afghanske utsendinger». Det gjenstår å se hva det vil bety.

Også den norske paraplyorganisasjonen for kvinners rettigheter, Norges kvinnelobby, stiller seg bak protestene og kravene.

Kvinnelobbyen jobber mest innenlands og for norske kvinners rettigheter, men har også ved flere anledninger vist sterkt engasjement for kvinners stilling i land som Afghanistan, Iran og Polen og andre land der kvinners rettigheter er sterkt innskrenket.

– Vi bryr oss selvsagt også om kvinner internasjonalt og ser at afghanske kvinners posisjon er veldig trengt og at de mister rettigheter. Vi mener at forhandlinger om kvinners rettigheter i Afghanistan, uten kvinner til stede, ikke kan løse situasjonen på sikt, sier Kvinnelobbyens leder Helle Borgen.

