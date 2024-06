Taliban skal delta på FN-ledet møte i Qatar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bekreftelsen kom tirsdag etter at arrangørene i forrige uke sa at kvinner ikke skal delta på Doha-konferansen.

Møtet er den tredje FN-støttede samlingen om den afghanske krisen i Doha. Taliban ble ikke invitert til det første møtet. FNs generalsekretær António Guterres sa at bevegelsen stilte uakseptable betingelser for å delta på det andre møtet, som gikk av stabelen i februar.

Taliban krevde blant annet at representanter for afghansk sivilsamfunn skulle utestenges fra samtalene, samt at bevegelsen skulle behandles som Afghanistans rettmessige styresmakter.

Tirsdag sa utenriksdepartementet i Kabul at Taliban-regjeringens fremste talsperson, Zabihullah Mujahid, skal lede deres delegasjon. Det to dager lange møtet starter søndag.

Taliban gjenvant makten i Afghanistan i august 2021 da USA og Natos styrker var i ferd med å gjennomføre sin tilbaketrekning etter 20 år med krigføring i landet.

Ingen land har så langt formelt anerkjent Taliban som Afghanistans styresmakter. FN sier en slik anerkjennelse er tilnærmet umulig så lenge forbudene mot kvinner i utdanningen og arbeidslivet består.

I forrige uke forsvarte FNs øverste representant i Afghanistan, Roza Otunbajeva, at kvinner ikke blir inkludert på den kommende Doha-konferansen. Krav om kvinners rettigheter kommer like fullt til å bli tema på møtet, bedyret hun.

