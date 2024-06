Flyktningkrisene som blir oversett: – Møtte mennesker som er glemt av verden

For andre år på rad er Burkina Faso verdens mest neglisjerte flyktningkrise, ifølge Flyktninghjelpens årlige rapport. Rapporten, som Dagsavisen har fått tilgang til, ble offentliggjort mandag.

– En fullstendig neglisjering av mennesker på flukt har blitt den nye normalen. De lokale politiske og militære elitene overser lidelsene de forårsaker, og verden blir verken sjokkert eller tvunget til å handle av historier om desperasjon og rekordbrytende statistikker. Vi trenger en global omstart av vår kollektive solidaritet og et nytt fokus på land der behovene er størst, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland om rapporten.

Rapporten over verdens ti mest neglisjerte flyktningkriser baseres på tre kriterier:

Mangel på humanitær finansiering.

Mangel på medieoppmerksomhet.

Mangel på internasjonale politiske og diplomatiske initiativer sammenlignet med antallet mennesker i nød.

Torstein Bae, talsperson i Flyktninghjelpen, tror at mange her hjemme vil bli overrasket når de merker seg at Kamerun tar andreplassen på listen, og at det vestafrikanske landet har vært på listen hvert år siden 2018.

Kanskje den aller største stjernen fra fotballgale Kamerun gjennom tidene, Samuel Eto'o jubler her for scoring i Barcelona-drakta i 2005. Landslaget er heller ikke til å kimse av – som selvstendig nasjon har landet åtte VM-sluttspill. (BERNAT AMANGUE/Ap)

– Ja, for det er også min personlige erfaring når jeg snakker med folk. De kan utbryte: «Hæ? Kamerun? Er det flyktningkrise der?». Mange tenker på fotball når de hører Kamerun. Landet er kanskje det tydeligste bildet på de glemte krisene, sier Bae til Dagsavisen.

Mange leser også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene

Et land med en tredelt krise

Mest kjent er nok Torstein Bae som profilert sjakkekspert og kommentator – nå med humanitært arbeid som sin viktigste oppgave. Han dro faktisk fram sjakkbrettet flere ganger på sitt oppdrag i Kamerun.

Det var over et parti sjakk at 18 år unge Daniel Matakon delte en drøm som illustrerer det grunnleggende i Baes engasjement – nemlig håpet, som mange har mistet.

– Daniel hadde endelig fått begynne på skole, etter at moren hans fikk hjelp med å starte en bod med salg av såpe og tyggis på markedet. Det var tydelig at skole er det store i livet hans. Han drømmer om å bli lærer, for at han skal kunne lære bort til andre barn det samme som han selv har fått av kunnskap fra sine egne lærere. Det er et eksempel på hvordan onde sirkler av fattigdom kan endres med vår hjelp, mener han.

Historier som den om Daniel Matakon (18), som vil gi tilbake etter å ha fått sjansen til å gå på skole, er blant det som gir håp for det humanitære flyktningarbeidet, mener sjakkprofil Torstein Bae i Flyktninghjelpen. (Ingrid Prestetun/NRC)

Kamerun er i en spesiell situasjon ved at landet er rammet av tre uavhengige flyktningkriser, ifølge Bae.

– I vest skyldes det intern væpnet konflikt i sju år nå, hvor det er spor tilbake til den britisk-franske kolonitiden og føderasjonen som ble dannet for over 60 år siden. I nord skyldes flukten væpnede grupper, ofte omtalt som Boko Haram, som driver hundretusener på flukt både internt og til Kamerun fra Nigeria, hvor rundt 150.000 av flyktningene er kommet fra, forklarer Bae.

I tillegg er det til sammen én million internt fordrevne flyktninger fordelt mellom vest og nord. Kamerun har også en flyktningkrise øst i landet, hvor 350.000 mennesker har flyktet til Kamerun fra Den sentralafrikanske republikk og borgerkrigen der.

– Disse menneskene er fysisk mye tryggere i Kamerun, men de møter forferdelig fattigdom i mangel på vann, mat, medisiner og husly, forteller Bae.

Han peker på hvordan en sånn humanitær nød virker i områder med væpnede kamper, som der Boko Haram herjer også over grensa fra Nigeria i nord:

– Fattigdommen er en direkte grunn til at væpnede grupper kan rekruttere unge gutter, som trenger noe å leve av. Når gruppene går til angrep på landsbyer for å få tak i mat og dyr, drives nye familier på flukt og ut i fattigdom. Det er et veldig tydelig eksempel på en ond sirkel, som verdenssamfunnet kan bidra til å bryte.

Les også: Ti kriser som går i glemmeboka, ifølge Care

Finansieringen henger etter i en dramatisk utvikling

I bunnen av «topp ti»-listen over de glemte kriser finner vi Tsjad og til sist Sudan. Bare ett land på listen er ikke afrikansk (se fakta nederst i denne saken).

I 2023 var underskuddet, mellom humanitære appeller og penger som faktisk ble mottatt, på hele 341 milliarder kroner – 106 milliarder kroner høyere enn i 2022, opplyser Flyktninghjelpen i sin rapport. Og viser til at 57 prosent av de humanitære behovene dermed ikke ble dekket – samt at det er mulig å gjøre noe med.

Regnestykket i rapporten tilsier at dersom hvert av de fem mest lønnsomme børsnoterte selskapene i verden bidro med bare fem prosent av overskuddet sitt i 2023, ville finansieringsgapet vært dekket.

– Vi trenger umiddelbare investeringer rettet mot verdens mest neglisjerte kriser. Disse investeringene må gjøres både i form av diplomatiske initiativer for å få stridende parter til forhandlingsbordet, og i form av finansiering fra giverland som står i samsvar med behovene. Vi trenger at de økonomiene, som ikke bidrar med sin rettferdige andel av den globale solidariteten, kommer på banen, sier generalsekretær Egeland.

Jan Egeland. (AFP)

---

Verdt å merke seg:

Gapet mellom de sammenlagte humanitære appellene fra FN og partnere og pengene som ble mottatt, utgjorde omtrent 32 milliarder dollar i 2023 – 10 milliarder dollar mer enn i 2022. Dette betyr at 57 prosent av humanitære behov ikke ble dekket (OCHA).

Inntekten før skatt for verdens fem mest lønnsomme selskaper er som følger: Saudi Aramco (247,43 mrd. USD), Apple (114,3 mrd. USD), Berkshire Hathaway (Warren Buffett) (100,3 mrd. USD), Microsoft (95,02 mrd. USD) og Alphabet (Googles morselskap) (78,78 mrd. USD). Dette utgjør totalt 635,83 milliarder USD. 5 prosent av hvert av selskapenes overskudd tilsvarer til sammen 31,8 mrd. dollar (Statista).

---

Det haster, ifølge Flyktninghjelpens rapport. Torstein Bae peker på spesielt to funn å merke seg for å forstå hvor raskt krisen vokser seg større:

– En score som i fjor ga tredjeplass på listen over de mest oversette flyktningkrisene, var i år ikke nok til en plass innenfor topp ti. Det er oppsiktsvekkende, sier han.

– Og i fjor fikk fem land mindre enn 40 prosent av den nødvendige humanitære finansieringen. I år gjelder dette hele 14 land, som er en dramatisk utvikling på ett år.

Utviklingen skyldes en økende neglisjering på tvers av alle tre kriteriene for analysen, ifølge Flyktninghjelpen, og aller tydeligst er nedgangen i humanitær finansiering. I tillegg forsterkes mangelen på internasjonal støtte og oppmerksomhet av innskrenket pressefrihet i mange av landene på listen, ifølge rapporten.

Debatt: Er noen liv verdt mer enn andres?

Mest neglisjert på andre året

Blant krisene som sjeldent omtales i media, er at tilstanden i Burkina Faso er forverret siden i fjor ved at flere mennesker ble drept og sivile tvunget på flukt oftere enn før på grunn av vold.

Konflikten bak flyktningkrisen i landet startet i 2019. Opptil to millioner mennesker er fanget i 39 landsbyer, som blir holdt avstengt fra omverdenen, ifølge Flyktninghjelpen, og hundretusener av mennesker er avskåret fra nødhjelp.

– Vi har ikke mottatt noen hjelp på veldig, veldig lenge. I perioder som dette, når vi ikke har noe annet, går jeg og plukker blader og koker dem i vann. Denne gryta kan mette mer enn ti personer i familien min. Denne uka har vi de fleste dagene bare spist blader, forteller Asseta, en fordrevet mor som nå bor i Kongoussi nord i Burkina Faso, ifølge Flyktninghjelpen.

Generalsekretær Egeland sier at det blir stadig vanskeligere å nå ut til mennesker i desperat nød i Burkina Faso.

– Det er for farlig å bruke veiene på grunn av hyppige angrep. Det minimale flytilbudet som finnes, er ikke i nærheten av å dekke behovene og er dessuten uoverkommelig dyrt, poengterer han, og fortsetter:

– Det er avgjørende at givere og humanitære fortsetter å prioritere områder som er ute av syne, og sørge for at de ikke blir ute av sinn, sier Egeland.

Les også: Høyre og Frp ønsker en strengere flyktningpolitikk

Én mulig inntekt: – Farlig for kvinner

I Kamerun har Torstein Bae gjestet østlige og nordlige områder rammet av høye flyktningetall. Vest i landet kunne han ikke dra av sikkerhetshensyn.

– Jeg sitter igjen med harde inntrykk av forferdelig fattigdom. I øst møtte jeg mennesker glemt av verden. De sitter fast der, på små steder, og har vanskelig for å finne håp. Der fikk jeg høre meget nedslående historier om at de mangler alt. Systemet for humanitær hjelp fungerer ikke og de er for eksempel ekstremt utsatt for sykdom. Folk lever på et absolutt eksistensielt minimum der, advarer Bae.

I nord ble han berørt blant annet av historien til en nigeriansk kvinne, som med svært lite føler at hun har fått det mye bedre.

– I tillegg til fattigdommen og mange på flukt, er det ekstremt tørt klima der. Denne nigerianske kvinnen hadde flyktet over grensa til Kamerun allerede for ti år siden. Først nå nylig hadde hun oppdaget at det fantes en leir for nigerianere – og var overlykkelig for å ha funnet den. Her hadde hun vann, ris og bodde i telt, og så det som en stor bedring i livskvalitet sett opp mot nøden hun hadde opplevd på landsbygda. Heldigvis var det også håp i nord, hvor jeg fikk se barn gå på skole og leke. Det fikk meg til å tenke; «hva hvis verden griper inn, hva kan vi utrette her?».

Hawa Haida (24) er gravid alenemor til en gutt (4) og to jenter (2 og 1,5 år). De flyktet fra en landsby helt nord i Kamerun, på grensa til Nigeria, for to måneder siden, som følge av et væpnet angrep. Hun risikerer å bli voldtatt hvis hun må ty til den eneste inntektskilden hun vet om – å sanke ved, og drømmer om at barna skal ha nok mat og god helse. Hawa fikk nylig pakker med nødhjelps- og sanitærutstyr fra Flyktninghjelpen, men mangler stadig nødvendigheter som mat og vann. (Ingrid Prestetun/NRC)

Til tross for all elendigheten Bae var omgitt av i Kamerun, var det ett menneskemøte som satte ekstra dype spor i ham: Småbarns- og alenemoren Hawa Haida (24), som han spurte om hva hun gjør hvis barna blir syke.

– Da er det bare én ting å gjøre, fortalte hun, og det er å gå langt inn i bushen for å prøve å sanke nok ved til å selge den på markedet for 500 CFA-franc. Det tilsvarer ni norske kroner og ville være nok til å kjøpe paracet til ett barn. Det uhyggelige er at denne omfattende jobben med vedsanking, kanskje med et barn på ryggen i tillegg, er veldig farlig for kvinner. De løper en betydelig risiko for å bli voldtatt der ute. Men noen har ingen andre muligheter, forteller Bae.

Hawa fortalte ham at drømmen hennes er å ha en liten jordlapp til å dyrke gulrøtter, så hun heller kunne selge dem på markedet i stedet for å sanke ved.

– Ingenting tilsa at hun hadde noen mulighet til én gang å få denne jordlappen, konstaterer Bae.

Les også: FN-topp: – En respons vi aldri har sett før

– Håper bare at barna skal ha nok mat

Bae har latt seg imponere og bevege av hvor raust små lokalsamfunn tar imot dem som kommer.

– Hele samfunnet engasjerer seg i hvordan mennesker som kommer til dem kan få husly, for eksempel, og dette er på små steder hvor det allerede er en veldig knapphet på ressurser, forteller han og legger til:

– Det tragiske faktum er at verden i stadig mindre grad støtter Kamerun og andre land i å håndtere de neglisjerte krisene. Kamerun er en krise vi hører svært lite om her hjemme. Hvis ikke man jobber med dette, er spesielt interessert eller oppsøker informasjon, er det liten sjanse for at du har hørt om flyktningkrisen og nøden i Kamerun. Jeg var selv ikke særlig opplyst om landet før jeg startet å jobbe i Flyktninghjelpen for tre år siden, sier Bae og påpeker:

– Først og fremst er denne neglisjeringen tragisk for menneskene som lever under et kolossalt press i disse landene. Når vi ikke kjenner deres situasjon har vi heller ingen grunn til å støtte dem. Da gjør heller ikke våre politiske ledere det. Jeg vil kalle det en ond sirkel, som det er mange av i land der den humanitære nøden er størst.

Han ser de neglisjerte flyktningkrisene i Kamerun også i et annet perspektiv:

– Kamerun har mye fint å by på av natur og kultur, kunnskap og næringsliv. Man kan sitte på kaffebar i hovedstaden Yaoundé, men 40 mil lenger øst er det forferdelig fattigdom. At det er slike enorme forskjeller internt i et land, tror jeg er vanskelig for mange nordmenn å forstå – det er veldig fremmed for oss.

Torstein Bae i Flyktninghjelpen øyner et håp når barn, som disse flyktningbarna fra Den sentralafrikanske republikk, kan leke og le. Bildet er tatt i Nyabi øst i Kamerun. (Ingrid Prestetun/NRC)

– Hva sier flyktningene du har møtt der om det å være glemt eller oversett?

– Jeg har inntrykk av at mange ikke oppfatter at de er i en glemt krise, men at de snarere er veldig takknemlige for den minste lille hjelp de får. De tar ikke det som en selvfølge. Akkurat som deg og meg, ønsker de mest av alt gode liv for barna sine og bare det at de kan få vokse opp. Mat, legehjelp og skole er avgjørende behov, men mange klarer det ikke. De bare håper og drømmer så sterkt, sier Bae, men ikke alle:

– Mange sa også til meg at de har gitt opp sitt eget liv, men at de kanskje hadde et håp for barna. Mens noen tillot seg å drømme om at barna skulle få mulighet til å bli leger og lærere, håpet andre bare at barna deres skulle ha nok mat som voksne. Vi snakker om det absolutt grunnleggende i menneskers kamp for å overleve, understreker han.

Kommentar: Israels nye ørkenvandring (+)

– Verden er langt fra et slikt ideal

At kriser som innebærer svært mange mennesker i stor nød, som Kamerun og Burkina Faso, får lite av både hjelp og oppmerksomhet, skyldes blant annet at andre får mer, mener Bae.

– Det henger delvis sammen med et geopolitisk perspektiv. Vi som driver med humanitært arbeid ønsker å hjelpe der behovet er størst, men verden er langt fra å realisere et slikt ideal, konstaterer han, og utdyper:

– Deler av verden er ansett som storpolitisk viktige, og får mer. Vi synes det er grunnleggende flott å se et stort engasjement for Ukraina, Gaza og alle som er i nød, men vi må bare ikke glemme de andre. Det er ikke egentlig så vanskelig å støtte mennesker i verden med de grunnleggende humanitære behov, mener Bae og legger tallene til grunn:

– Det var 32 milliarder dollar for lite i finansiering i fjor. Det er et enormt beløp, men likevel en brøkdel for kollektivet. Vi kan ta det taket sammen. Det er tragisk at det ikke gjøres.

Les også: Han spår «alltid» riktig utfall av valget i USA. Her er hemmeligheten (+)

– Hva kan Norge og folk her hjemme gjøre for å bedre situasjonen i spesielt de ti landene på årets liste?

– Vi kan være stolte i Norge for at vi bidrar mer enn de aller fleste. Samtidig har vi en fantastisk mulighet til å gjøre enda mer for mennesker som har det forferdelig vanskelig. Spesielt kan folk her hjemme skaffe seg mer kunnskap og gi de neglisjerte krisene mer oppmerksomhet og støtte. Informasjonen finnes, og vi kan godt gi oss et selv et felles ansvar for å utfordre mediene våre til å informere bedre, mener Bae.

Han avslutter med en appell til norske politikere i de pågående forhandlingene om statsbudsjettet:

– Det er svært uheldig at forslaget til statsbudsjett inneholder kutt innen blant annet matsikkerhet, levebrød og utdanning. Det har fenomenal verdi at vi hjelper folk med å skaffe seg en inntekt, enten det er med en liten butikk eller en jordlapp og noen frø. Det er avgjørende at vi støtter folk i Gaza og Ukraina, inkludert de som kommer til Norge, men vi kan ikke la dette være på bekostning av de aller fattigste og de glemte kriser. Vårt land har råd til å klare begge deler, og vi håper og forventer at regjeringen og SV får dette på plass i budsjettforhandlingene.

Les også: Ukraina får langt mer penger enn de ti største og mest glemte krisene samlet, viste fjorårets rapport

Les også: Milliongave til barnesykehus i Ukraina – ber regjeringen matche beløpet (+)

Les også: Advarer: – Vi må unngå en nordisk «viking-klubb» i Nato (+)

---

De 10 mest neglisjerte flyktningkrisene i 2023

Hvert år publiserer Flyktninghjelpen en liste over verdens ti mest neglisjerte flyktningkriser. Hensikten er å rette søkelyset mot situasjonen til mennesker hvis lidelse sjelden skaper internasjonale overskrifter, som får ingen eller utilstrekkelig hjelp og som aldri får fokus i det internasjonale diplomatiet.

Listen for 2023 analyserer 39 flyktningkriser basert på tre kriterier:

Mangel på finansiering

Mangel på medieoppmerksomhet

Mangel på internasjonale politiske og diplomatiske initiativer

Dette er de ti mest neglisjerte landene, rammet av flyktningkrise:

Burkina Faso Kamerun Den demokratiske republikken Kongo Mali Niger Honduras Sør-Sudan Den sentralafrikanske republikk Tsjad Sudan

Burkina Faso har vært på listen de fem siste årene. Landet ble rangert som nummer 1 i fjorårets rapport, nummer 2 i 2021, nummer 7 i 2020 og nummer 3 i 2019.

Kamerun ble rangert som nummer 7 i 2022, 3 i 2021, 2 i 2020 og toppet listen i 2019 og 2018.

DR Kongo toppet listen tre ganger (2021, 2020 og 2017). Landet var nummer 2 på listen i 2022, 2019, 2018 og 2016.

Sudan havnet på tiendeplass på listen – etter å ha vært nummer 4 i 2022 og nummer 7 i 2021.

Den totale finansieringen til Burkina Fasos humanitære responsplan var på 347 millioner dollar – av de 876 millionene dollar det ble bedt om – noe som gjør at responsen til denne krisen bare er finansiert til 39,6 prosent, ifølge OCHA.

Konflikten i Burkina Faso førte til at folk måtte flykte 707.000 ganger (interne forflytninger) i 2023 – en økning på hele 61 prosent fra 2022 (438.000), ifølge IDMC.

Antallet burkinske flyktninger og asylsøkere økte fra 60.000 til 150.000 mellom desember 2022 og desember 2023, ifølge UNHCR.

Opptil 2 millioner mennesker, inkludert 1,3 millioner mennesker i nød, lever i avstengte områder uten regelmessig tilgang til nødhjelp, ifølge FONGIH og 2024 HNO.

Antallet drepte i Burkina Faso ble fordoblet i fjor med over 8.400 drepte, ifølge ACLED.

Kilde: Flyktninghjelpen

---