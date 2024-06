Drapsdømt mann henrettet i Texas

41 år gamle Ramiro Gonzales ble erklært død 18.50 lokal tid onsdag. Han ble henrettet med en giftsprøyte i fengselet i Huntsville.

Hans siste ord var en beklagelse til den avdøde kvinnens familie.

– Jeg vil benytte denne anledningen til å beklage. Jeg skylder dere hele livet mitt, og jeg håper at dere en dag vil tilgi meg, sa han før den dødelige injeksjonen ble satt.

Broren til den avdøde kvinnen overvar henrettelsen.

Advokatene til Gonzales kjempet mot henrettelsen til siste stund. De argumenterte med at han tok på seg skylden for ugjerningen og at han ikke var til fare for samfunnet.

Henrettelsen er den åttende i USA så langt i år.

