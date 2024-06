Uklart hvor ukrainske F-16-piloter skal læres opp fra neste år

Utdanningen av ukrainske jagerflypiloter på flybasen Skrydstrup stopper ved utgangen av 2024, opplyste Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen på et pressemøte mandag sammen med Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Vi kan ikke gi videre opplæring av ukrainske piloter etter 2024, sier Poulsen, som også er partileder i danske Venstre.

Innen den tid vil det ha blitt utdannet 20 ukrainske F-16-piloter på dansk jord, ifølge forsvarsministeren. Norge bidrar også i opplæringen i Danmark.

Begrunnelsen for at opplæringen ikke videreføres, er «respekt for» at Danmark er i ferd med å gå over til bruk av F-35-fly, som kapasiteten i Skrydstrup skal brukes på, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Danmark vil fortsatt bidra til treningen av ukrainske piloter etter 2024, men det skal skje i et annet land. I dag pågår også opplæring av ukrainske jagerflypiloter i Romania.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Norge fortsetter i Danmark ut året

Norge har sendt to F16-fly, samt flere instruktører til Danmark for å bistå i treningen av ukrainske piloter.

– Vi fortsetter opplæringen ut året i år og har satt av ressurser også til bidrag neste år, skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en sms til NTB.

Han omtaler samarbeidet med Danmark og koalisjonen om å lære opp ukrainske piloter og annet personell, som tett og godt.

– Vi er veldig fornøyd med hvordan danskene har løst dette krevende oppdraget, skriver Gram.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Diskuterer framtida

– Koalisjonen som ledes av Danmark, Nederland og USA har til diskusjon hvor og hvordan videre trening vil skje, og Norge vil bidra i koalisjonen også framover, skriver han.

Danmark har lovet å donere 19 F-16-fly til Ukrainas kamp mot Russland. De første fire flyene skal etter planen være på plass i Ukraina i sommer. Også Norge, som faset ut flytypen da F-35 ble tatt i bruk, har forpliktet seg til å donere et ukjent antall F-16-kampfly til Ukraina.

Samarbeid om likestilling

Forsvarsministrene i Danmark og Norge undertegnet på mandagens pressekonferanse en erklæring om å styrke forsvarssamarbeidet mellom de to landene. Ifølge Troels Lund Poulsen er det et «uforløst samarbeid» mellom naboene.

Blant annet skal Danmark og Norge utveksle erfaringer om likestilling i forsvaret, inkludert i verneplikten. Norge har hatt likestilt verneplikt siden 2015, mens Danmark skal innføre det i 2026.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om