Netanyahu: Striden med USA om våpen vil snart bli løst

– For rundt fire måneder siden var det en dramatisk nedgang i forsyninger av våpen og ammunisjon fra USA til Israel, sa Netanyahu i et regjeringsmøte søndag.

– Vi fikk alle mulige forklaringer, men den helt grunnleggende situasjonen endret seg ikke, fortsatte han.

– I lys av det jeg har hørt den siste dagen, håper og tror jeg at denne saken vil bli løst i nær fremtid, sa Netanyahu.

Aner ikke

Den israelske statsministeren fikk klart svar på tiltale da han for noen dager siden anklaget president Joe Biden for å holde tilbake lovede våpenforsendelser til Israel.

– Vi aner virkelig ikke hva han snakker om, sa Bidens talsperson Karine Jean-Pierre.

– Med unntak av en spesiell forsendelse av ammunisjon har det ikke vært noen andre pauser, ingen, la hun til.

– Disse uttalelsene var svært skuffende, sa en talsmann for Bidens nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby.

Får det de trenger

– USA sørger for at Israel får det de trenger for å kunne forsvare seg selv, understreket utenriksminister Antony Blinken.

Han bekreftet imidlertid at USA holder tilbake en planlagt forsendelse med MK84-bomber.

Slike bomber er på over 900 kilo og har vært brukt av Israel i Gaza med store sivile tap som følge.

– Vi vurderer fortsatt en forsendelse med slike bomber som følge av bekymring knyttet til bruk av dem i et tett befolket område som Rafah, sa Blinken.

Gallant til Washington

Det er ikke kjent om Netanyahus uttalelse tyder på at USA nå likevel vil gi slike bomber til Israel.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant satte seg søndag på flyet til Washington, på invitasjon fra USAs forsvarsminister Lloyd Austin.

Under besøket skal Gallant også diskutere krigføringen i Gaza med Blinken.

Sjefaktor Karim Khan ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ba i forrige måned om at det blir utstedt arrestordre både på Netanyahu og Gallant for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza.

