Putin på plass i Vietnam

Den russiske presidenten er invitert av lederen for det vietnamesiske kommunistpartiet, Nguyen Phu Trong. Det er første gang siden 2017 at Putin besøker Vietnam, da deltok han på et APEC-toppmøte.

Putin landet i Vietnam rundt klokken 2 natt til torsdag lokal tid etter å ha reist fra Nord-Korea, der han blant annet møtte Kim Jong-un og signerte en forsvarspakt.

Besøket i Vietnam setter punktum for denne runden med statsbesøk for Putin.

Hyllet Vietnams Ukraina-tilnærming

Onsdag hyllet Putin Vietnams «balanserte» holdning til Ukraina-krigen i en kronikk publisert i avisen Nhan Dan, som er avisen til Vietnams kommunistparti.

Vietnam, som offisielt fører en nøytral utenrikspolitikk i forhold til verdens stormakter, har avstått fra å fordømme Russlands krigføring mot Ukraina.

Putin applauderte også landet for å ha gjort flere framskritt innenfor energi og handel. Vietnam er historisk sett en stor importør av russiske våpen.

Han skrev også at han ønsker å etablere et senter for kjernefysisk vitenskap og teknologi i Vietnam, med støtte fra Rosatom, Russlands statseide atomenergigigant.

Velkomstseremoni torsdag

Torsdag holdes det en velkomstseremoni for den russiske presidenten i presidentpalasset i Hanoi, før det blir samtaler med Trong senere på dagen. Putin skal også møte landets statsminister Pham Minh Chinh.

Med seg til Vietnam har han en stor delegasjon som består av en rekke russiske ministre og næringslivsfigurer.

Før han ankom, ble det fraktet inn limousiner som Putin skal bruke under hele besøket.

