Kommunen betaler halve lønna for sommerjobber

Oslo kommune har i flere år tilbud ungdom sommerjobb i kommunens etater, og i private bedrifter. Utfordringen for byrådet er å finne arbeidsgivere til ungdommen.

Negativ respons

– Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) og jeg har sendt brev til rundt 50 av de største næringsaktørene i Oslo, med oppfordring om å bidra til at flere unge i Oslo får en sommerjobb, mot at Oslo kommune tar halvparten av lønnsutgiftene, sier byråd for sosiale tjenester, Julianne Ferskaug (V) til Dagsavisen.

– Hvordan er responsen på brevet?

– Vi venter fortsatt på positive tilbakemeldinger, sier byråden stille.

– Noe jeg anser som svært skuffende. Dette er et glimrende opplegg for å få unge inn i arbeidslivet, og for bedriftene vil dette være et gode, siden de både får dekket deler av lønnsutgiftene, og at kommune tar arbeidsgiveransvar, sier hun.

Søknadstallene viser at ungdommen ønsker å jobbe i skoleferien.

– Ungdom i Oslo vil jobbe. Mer enn 8000 søkte sommerjobb i regi av bydelene i fjor, bare halvparten fikk en jobb i løpet av året, ca. 4200. Det er så langt kommunens midler rekker. Hvis flere skal få sommerjobb må kommunen få arbeidsgiverne med på laget, sier hun.

– Hva om dere ikke får flere arbeidsgivere?

– Da er det mange som blir skuffet, sier sosialbyråd Julianne Ferskaug.

De endelige søknadstallene for i år er ennå ikke klare, men byrådet forventer at det vil ligge på samme nivå som i fjor.

Det er kjempeviktig at vi får inn flere bedrifter med på laget, for ungdommen i byen vår er en kjemperessurs. — Julianne Ferskaug (V), sosialbyråd

– Det er kjempeviktig at vi får inn flere bedrifter med på laget, for ungdommen i byen vår er en kjemperessurs. Vi vet at arbeidsmarkedet står og ønsker seg både mer arbeidskraft, men også mer kompetanse. Og dette er også en måte for bedrifter å vise fram sitt yrke, sitt arbeidsområde, og gi ungdommen mulighet til å teste ut, og se om dette kanskje er den retningen de ønsker å gå videre. Så det er også en flott rekrutteringsanledning for bedriftene til å hente kompetanse til sitt fremtidige arbeidsmarked, sier Ferskaug.

Betaler halve lønna

Oslo kommunen vil ha arbeidsgivere med på et spleiselag for å gi flere unge sin første jobberfaring. Byråden oppfordrer næringslivet i Oslo til å involvere seg og gripe denne muligheten.

– I Oslo har man fått på plass en ny samarbeidsmodell som gjør det attraktivt for næringslivet å ansette ungdom ved å dele på lønnsutgiftene med kommunen. Bydelene tar arbeidsgiveransvaret og står for rekruttering og utbetaling av lønn, sier byråden.

Ferie- og deltidsjobber er en prioritert satsing fra Byrådet, som har øremerket 54 millioner til å gi unge i Oslo en sjanse til å bygge CV og få et godt første møte med arbeidslivet.

Målgruppene i hver bydel varierer, men strekker seg fra 13 til 25 år. Tilbudet er svært populært og det er langt flere søkere til jobbene enn tilgjengelige jobber året rundt.

Mange unge mangler et nettverk som gjør det mulig å komme seg inn på arbeidsmarkedet, det er derfor krevende for ungdom å skaffe seg en ferie eller deltidsjobb, spesielt for de under 18 år. Målet med denne satsingen er derfor å gi ungdom i målgruppen verdifull jobberfaring og et godt første møte med arbeidslivet, skriver Oslo kommune på sine nettsider.

Stor variasjon i jobber

Ifølge Oslo kommune er det stor variasjon i typer jobber som tilbys, fra kommunens egne tjenestesteder som sykehjem, bibliotek, barnehager og ulike typer grønt- og vedlikeholdsarbeid, til ulike private bedrifter. Arbeid i butikk, kiosk, kafé og med forskjellige arrangementer er populært.

– De fleste jobbene som tilbys er sommerjobber. Samtidig er jobb til unge blitt en varig satsing i kommunen, og det er like aktuelt for bydelene å tilby jobber de andre skoleferiene (høst, jul, vinter, påske) og deltidsjobber gjennom hele året, sier Julianne Ferskaug.

---

Ferie- og deltidsjobbsatsingen:

I byrådserklæringen er det et mål å øke antallet ferie- og deltidsjobber for unge, i samarbeid med næringslivet og frivillige.

For 2025 budsjetteres det med 54,4 millioner ferie- og deltidsjobber som fordeles til bydelene og Velferdsetaten.

Den byomfattende sommerjobbsatsingen startet i 2018.

Hovedmålgruppen er unge som går på ungdoms- og videregående skole.

Av de 8500 ungdommene som søkte i fjor fikk ca halvparten tilbud jobb om en ferie- eller deltidsjobb.

Oslo kommune har utviklet en modell som gjør det lett for næringslivet å være med på et spleiselag og betale deler av lønna.

Ungdommene rekrutteres til jobbene i en reell jobbsøkersituasjon. Jobbene lyses ut, ungdommene må søke innen fristen og intervjues.

Bydelene og politiet melder tilbake at uro i ungdomsmiljøene er mindre i de periodene unge er engasjert i feriejobber.

---

For arbeidsgiveren er det ikke annet de trenger å forholde seg til, enn å ta imot de som kommunen ansetter.

– Søknadene går til bydelen, og søknadene er åpne. Det vil si at det er under rekrutteringsprosessen, får de mulighet til å komme med spesifikke jobbønsker, sier Julianne Ferskaug.

– Det er bydelen som rekrutterer, og har det formelle ansvaret for den som ansettes, sier byråden.

– Hvordan er lønna?

– Vi bruker gjeldende tariff for Oslo. Om en arbeidsgiver er villig til å ta inn en 15-åring uten erfaring, er vi villig til å betale mer av lønna, enn til en 18-åring med to års erfaring, sier hun.

– Frem til i fjor tok kommune hele lønnsregningen. Nå har vi jobbet fram en modell som skal gjøre det lettere for arbeidsgiverne å samarbeide med kommunen, bli med på et spleiselag, sånn kan vi gi flere unge en mulighet til et godt første møte med arbeidslivet., sier Julianne Ferskaug.

