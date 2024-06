Ungarn sier ja til Mark Rutte som ny Nato-sjef

Ungarn er «klar til å støtte» Ruttes kandidatur, skriver Orban i et innlegg på meldingstjenesten X.

Nederlandske medier skriver at Orban skal ha lagt fra seg motviljen etter at han møtte Rutte på sidelinjen under det uformelle EU-toppmøtet i Brussel mandag. De to ble observert i det som så ut som en hyggelig passiar.

Tidligere tirsdag sa ikke navngitte kilder til mediene NOS og RTL at Orban ikke lenger krever en beklagelse fra Rutte om «problematiske» uttalelser om Ungarn.

Også Slovakias statsminister Peter Pellegrini sier tirsdag at han er klar til å støtte Rutte.

Mark Rutte er avtroppende statsminister i Nederland og har lenge vært favoritt til å ta over som generalsekretær i Nato etter Jens Stoltenberg. Til slutt var bare to land imot: Tyrkia og Ungarn.

Tyrkia la ned motstanden i april.

Romanias president Klaus Iohannis er imidlertid fortsatt også kandidat til toppjobben. Trolig må han trekke sitt kandidatur før Nato kan komme med en kunngjøring om Rutte.

Et vedtak om ny generalsekretær må være enstemmig.

Les også: Generalen tordner mot Putin: – Uakseptabelt

Les også: Advarer: – Putin kan gå mot Natos «svake punkt»

Les også: I en «ukjent» by viser Nato muskler. Målet er å skremme Putin (+)

Les også: Estlands utenriksminister: – Putin spiller på frykten vår