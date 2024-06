Zelenskyj: Kina er ikke Ukrainas fiende

– Kina kan hjelpe oss. Ukraina har aldri sagt at Kina er fienden vår, sier Volodymyr Zelenskyj til pressen etter det to dager lange møtet i Sveits.

Der var over 90 land samlet for å diskutere veien mot en potensiell fredsavtale i Ukraina. Kina var ikke representert. Kina har insistert på at de forholder seg nøytralt til Ukraina-konflikten, men handelen mellom Kina og Russland har økt kraftig siden Putin invaderte Ukraina, og båndet mellom landenes to presidenter har holdt seg tett.

Zelenskyj kommer også med en oppfordring til Kina om å heller kommunisere sine fredsforslag direkte til Ukraina fremfor å publisere dem i sosiale medier

Den ukrainske presidenten tar også til orde for et oppfølgingsmøte til helgens toppmøte.

