30. april vedtok Oslo bystyre at serveringssteder kan skjenke alkohol fra klokken 08.00 på søndager, hellig- og høytidsdager. Saken ble hastebehandlet i finansutvalget for å rekke å få vedtaket på plass i tide til 17. mai i år.

Høyre, Venstre og Frp sikret et marginalt flertall. Alle de andre partiene stemte imot.

Vedtaktet har skapt stor debatt, særlig fordi nasjonaldagen ofte omtales som «barnas dag». Tidligere barneombud Reidar Hjermann er tydelig når han oppsummerer hva han synes om den utvidede skjenketiden på 17. mai:

– Det er utrolig korka, sier han til Dagsavisen.

– Dette handler om hvilket verdisett som formidles

Psykologen, som er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, tror ikke barn vil ta noen direkte skade av å se fulle folk på nasjonaldagen. Det viktigste er at de voksne rundt dem, som foreldrene, holder seg edru, mener han.

Psykolog Reidar Hjermann var barneombud fra 2004 til 2012. Rollen gikk deretter til dagens Oslo-ordfører, Anne Lindboe, som var med på å stemme fram utvidede skjenketider på 17. mai i hovedstaden. (Nils Apeland)

– Barn har i mange år allerede vært utsatt for flatfylla til russen. Det er ikke sånn at vi har fått en hel generasjon som gruer seg til 17. mai av den grunn. De tåler, til en viss grad, at folk er annerledes på en dag som denne. Så lenge foreldrene oppfører seg bra, tåler de å se noen sitte på en kro og drikke seg fulle, sier Hjermann.

I stedet mener han skaden ligger i hvilket signal som sendes ved å tillatte alkoholservering allerede fra klokken 8 om morgenen, på det som for mange barn er årets aller viktigste festdag.

– Dette handler om hvilket verdisett som formidles. Det er et problem at vi på nasjonaldagen viser at man må drikke alkohol for å feire noe. Dette kan forstyrre barns holdninger til rus og alkohol. Det er i barnealder at voksnes verdier lettest overføres, sier det tidligere barneombudet.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Former barns forståelse av hva som er viktig

Hjermann forstår ikke hvorfor politikerne i Oslo bystyre, inkludert hans etterfølger som barneombud, Oslo-ordfører Anne Lindboe, ikke har tatt hensyn til dette.

Tidligere måtte utesteder i Oslo vente til kl. 12.00 med å servere alkohol på helligdager som 17. mai. Nå har skjenketiden blitt utvidet til fire timer tidligere. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Jeg tror ikke politikerne som stemte på dette har satt seg ned og sett på hvilke verdier de formidler når de velger å prioritere det å ha muligheten til å drikke alkohol fra tidlig på morgenen på 17. mai. Enten må det være en misforståelse, eller så er det noe de ikke har tenkt på.

Det politikerne og andre voksne velger å prioritere på en dag som 17. mai, former barnas forståelse av hva som er viktig, forklarer han.

– I stedet for å snakke om inkludering, nestekjærlighet, demokrati, toleranse og solidaritet, som er kanskje noen av de fineste ordene vi har, handler det om party, øl og den typen ting.

Dette er prioriteringer som Hjermann mener heller burde spares til andre anledninger, når barna ikke står i sentrum.

Les også: Formuesskatt: Politikere kan spare millioner

Provosert

Barnelege og tidligere barneombud Anne Lindboe, som nå er Høyres ordfører i Oslo, stemte for vedtaket og har i Aftenposten uttrykt støtte til den tidlige alkoholserveringen. Det har fått blant andre MDGs bystyrerepresentant Eivind Trædal til å reagere.

Under bystyremøtet der den utvidede skjenketiden ble vedtatt, spurte Trædal ordføreren om hun kunne forsikre om at dette ikke vil føre til at flere barn får en vond grunnlovsdag.

– 17. mai skal være barnas dag. Da er det viktig at voksne tar ansvar og begrenser alkoholinntaket sitt rundt barn, enten det er hjemme eller ute, svarte Lindboe.

17. mai har ikke pleid å være en fyllefest. Det er en ukultur som har vokst seg til. — Eivind Trædal

Trædal synes det er merkelig og oppsiktsvekkende at Lindboe støttet vedtaket, særlig tatt i betraktning hennes faglige bakgrunn. Mest av alt er han oppgitt over at vedtaket fikk flertall og at alkoholserveringen nå kan starte kl. 08.00 nasjonaldagen – to timer før barnetoget starter.

– Det er dypt provoserende, sier han til Dagsavisen.

– Det er mulig hun ikke klarer å se de åpenbare utfordringene her, sier han om Lindboe.

Dagsavisen har gitt ordføreren mulighet til å svare på Trædals og Hjermanns kommentarer, som retter seg mot henne som politiker. Vi har også spurt henne om hun mener hun har tatt ansvar for barnas beste i denne saken.

Oslos ordfører Anne Lindbo (H). (Ole Berg-Rusten/NTB)

I sitt korte svar legger hun det ansvaret over på dem som drikker.

– Voksne har et ansvar for alkoholinntaket sitt i nærvær av barn hver eneste dag, og selvsagt også på 17. mai. Jeg håper og tror at de som har eller omgås barn både i Oslo og resten av landet feirer på en måte som passer nettopp barna best, med pølser, alt for mange is og kald brus, sier Lindboe til Dagsavisen.

Mener de borgerlige bidrar til å fremheve en ny ukultur

Trædal, som er småbarnsfar og tidligere medlem av 17. mai-komiteen, mener barnetoget og tradisjonen med å hilse på kongefamilien undergraves av voksne på fylla. Han har selv opplevd å vandre rundt i Oslo sentrum med et lite barn på grunnlovsdagen, mens det var berusede folk i bybildet.

– I fjor gikk vi via Solli plass. Det var ikke langt ute på ettermiddagen, men allerede da var det som Mad Max der nede.

– 17. mai har ikke pleid å være en fyllefest. Det er en ukultur som har vokst seg til, sier han videre.

MDG-politiker Eivind Trædal forteller at han opplevde å se fulle voksne under fjorårets 17 mai-feiring i Oslo, mens han vandret ute med datteren. Det tror han kan bli et mer vanlig skue nå. (Wanda Nathalie Nordstrøm)

Til bystyret uttalte Trædal at barns frihet til å ha en fin feiring uten overstadig berusede mennesker, er viktigere enn friheten til å ha champagnefrokost på nasjonaldagen. Han sier til Dagsavisen at det er oppsiktsvekkende at det borgerlige byrådet ikke har tatt hensyn til dette.

– Oslo kommune inviterer 30.000 barn til toget i sentrum. Da er det et stort ansvar vi påtar oss. At vi da ikke kan gjøre et minstemål for å sørge for at det skjer i litt ryddige rammer, det merker jeg at jeg blir moralsk indignert over, sier politikeren.

Barneombud Mina Gerhardsen er bekymret for at barn kan få festdagen ødelagt av berusede og fulle voksne som følge av de nye skjenketidene. (Alexandra Gjerlaugsen / Barneombudet)

– Vrient å se at de har tatt hensyn til barnekonvensjonen

Dagens barneombud, Mina Gerhardsen, mener det er svært skuffende at et politisk flertall i Oslo har valgt å tillate alkoholservering fra tidlig om morgenen på nasjonaldagen.

– Det er godt dokumentert at økt tilgjengelighet gir økt forbruk. Vår bekymring, som vi deler med mange andre aktører, er at det vil gå utover barn som kan få festdagen ødelagt av berusede og fulle voksne, sier Gerhardsen til Dagsavisen.

Hun poengterer viktigheten av å alltid ta hensyn til barnas beste når man tar politiske beslutninger som berører barn, som i denne saken.

– Utvidet alkoholservering på en dag som skal preges av glade barn i tog, angår i høyeste grad barn. På det vi omtaler som barnas dag bør hensyn til barn settes foran næringslivets lyst til å selge mer alkohol. Det er vrient å se at flertallet har tatt med det hensynet de er pålagt gjennom barnekonvensjonen.

Barnekonvensjonen er en internasjonal avtale fra FN om barns rettigheter. Konvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

NHO hyller vedtaket

Tony Eide, styreleder i NHO Reiseliv Oslo og Viken, har i et debattinnlegg ikke bare forsvart, men også hyllet, de nye skjenkereglene på 17. mai.

Han poengterer at dette skaper en mulighet for utestedene, ikke en plikt, til å servere alkohol tidligere enn vanlig, noe han mener kan hjelpe en serveringsbransje som sliter med lave driftsmarginer og høye konkurstall.

– Serveringsbransjen er godt regulert, og det føres nøye kontroll for å sikre at ingen blir overstadig beruset, og at serveringen skjer i trygge og ansvarlige rammer. Dette gir trygghet både for gjestene og for de som passerer forbi, skriver han.

En gjennomgang som VG har gjort viser at mange restauranter og barer kommer til å ha vanlige åpningstider på 17. mai i hovedstaden, til tross for de nye skjenkereglene – i hvert i år.

---

Dette er de nye skjenketidene i Oslo

Skjenking av øl og vin er tillatt fra kl. 08:00 alle dager, mens skjenking av brennevin er lov fra klokken 13:00.

Med brennevin menes drikke med minimum 22 prosents alkoholinnhold.

Skjenking av alkoholholdig drikke må avsluttes senest en halv time før stedet skal stenge. Det kan aldri skjenkes alkoholholdig drikke lengre enn til klokken 03:00.

Gjelder restauranter, barer, puber, nattklubber og andre steder med skjenkebevilling.

---

Les også: Full oversikt: Her er skolenes rekkefølge i barnetoget i Oslo 17. mai 2025

Les også: Debatt: Byen trenger ikke alkoholservering til frokost

Les også: Debatt: 17. mai er barnas dag, ikke fulle voksne før barnetoget