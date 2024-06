Sverige: Luftrommet krenket av russisk fly

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Krenkingen skjedde øst for Gotland, opplyser forsvarets kommunikasjonssjef Therese Fagerstedt til nyhetsbyrået TT.

Den store militærøvelsen Baltops pågår for tiden i dette området. Det svenske forsvaret forsøkte å anrope det russiske flyet, uten å få svar.

To svenske Jas-jagerfly ble sendt opp for å møte det russiske flyet, noe som skal ha bidratt til at det trakk seg tilbake.

