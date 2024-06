Går ut mot Putin: – Kravet hans er propaganda

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Meloni kommenterte den russiske presidentens utspill da hun lørdag møtte pressen ved avslutningen av G7-toppmøtet som hun har vært vertskap for.

– Det fremstår ikke spesielt effektivt som et forhandlingsforslag å be Ukraina om at de må trekke seg ut av Ukraina, sa Meloni.

– Det ser mest ut som et propagandautspill, tilføyer hun.

I helgen samles 92 land til et Ukraina-toppmøte i Sveits som skal diskutere mulige veier til fred. Russland er ikke invitert til konferansen. Putin sa fredag at han vil delta i fredsforhandlinger dersom Ukraina gir opp sine Nato-ambisjoner og trekker seg ut av fire ukrainske fylker.

Les også: Ekspert: – Putin er persona non grata. Og det er han klar over (+)

Les også: Advarer: – Putin kan gå mot Natos «svake punkt»

Les også: – Jeg tror ikke på «worst case»-scenarioet om Trump (+)