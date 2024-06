Zelenskyj ber G7-ledere om «Marshall-plan» for gjenoppbygging

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi trenger en tydelig plan for gjenreisingen av Ukraina. Tilsvarende det Marshall-planen var for Europa etter krigen, sa Volodymyr Zelenskyj i talen til toppmøtet torsdag og viste til USAs økonomiske hjelpepakke til et Europa som lå i ruiner etter andre verdenskrig.

Zelenskyj er gjest på toppmøtet i Italia, der nettopp krigen i Ukraina står sentralt. Tidligere på dagen bekreftet kilder at gruppen er enig om å bruke avkastningen fra fryste russiske midler som sikkerhet for et lån til Ukraina på 50 milliarder dollar.

I talen sin sa Zelenskyj også til G7-lederne at opphevelsen av restriksjoner på bruken av våpen Ukraina har fått fra Vesten, gir økt beskyttelse mot russiske luftangrep.

I tillegg til bilaterale møter med ledere fra flere av landene som deltar på møtet, skal Zelenskyj etter planen også møte pave Frans. Han er den første paven som gjester et G7-toppmøte.

Les også: Advarer: – Putin kan gå mot Natos «svake punkt»

Les også: I en «ukjent» by viser Nato muskler. Målet er å skremme Putin (+)

Les også: Estlands utenriksminister: – Putin spiller på frykten vår

Les også: Lavrov tordner: – Fred er ikke målet deres