Flere enn noensinne dør på migrantrute til Kanariøyene

I en rapport som ble publisert onsdag, skriver rettighetsgruppen Walking Borders at 4808 mennesker døde mellom januar og mai på den farefulle ruten over deler av Atlanteren fra Marokko, Mauritania, Senegal og Gambia i et forsøk på å nå Kanariøyene. Det gjør den ruten til den mest dødbringende mellom Afrika og Spania.

I samme periode økte antall migrantankomster til øygruppen til 16.500, en femdobling sammenlignet med i fjor, opplyser det spanske innenriksdepartementet.

33 dødsfall per dag

Den nest dødeligste ruten til Spania går over Middelhavet. 175 mennesker døde på vei fra Algerie til den sørøstlige kysten av Spania. I tillegg kommer 71 dødsfall ved Gibraltarstredet og Alboransjøen, som er navnet på den vestligste delen av Middelhavet, mellom Marokko og Spania.

I gjennomsnitt døde 33 mennesker per dag i forsøk på å krysse de ulike havstrekningene fra Afrika til Spania, ifølge rapporten.

– Vi kan ikke normalisere slike tall. Vi må kreve at de ulike landene setter sikkerheten til sjøs og forsvaret av retten til liv høyere enn innvandringskontroll, sier koordinator Helena Maleno i Walking Borders.

17 land

Dødsofrene kommer fra 17 forskjellige land. De fleste er fra det afrikanske fastlandet, men det er også folk fra øystaten Komorene i Indiahavet og fra Pakistan. Det var 154 kvinner og 50 barn blant de døde, står det i rapporten.

Lederen for Røde Kors på Kanariøyene, Jose Antonio Rodriguez Verona, sier atlanterhavsruten er den farligste fordi hardt vær og grov sjø lett kan kantre de ofte skrøpelige farkostene migrantene bruker.

