Russiske marinefartøy har ankommet Cuba

Besøket skal vare fram til 17. juni, ifølge cubanske myndigheter.

To av fartøyene, en fregatt og en atomdrevet ubåt, gjennomførte en øvelse i Atlanterhavet tirsdag på vei til Karibia.

At russiske styrker skal oppholde seg såpass nært USA, betegnes som uvanlig. Kilder i det amerikanske forsvaret mener besøket er et forsøk på en maktdemonstrasjon i lys av Ukraina-krigen og vestlige lands støtte til Ukraina.

Minst ett av fartøyene er utstyrt med såkalte hypersoniske missiler som beveger seg mye raskere enn lydens hastighet. President Vladimir Putin hevder disse kan trenge gjennom alle rakettforsvar som finnes i dag.

Regjeringen på Cuba har understreket at det russiske besøket ikke utgjør noen trussel og at fartøyene ikke har atomvåpen om bord.

En amerikansk kilde har sagt at USA vil følge med på fartøyene, men at de ikke anses som en trussel.

I 1962, under den kalde krigen, ble Cuba-krisen utløst av sovjetiske våpen som ble utplassert på Cuba. Krisen skapte frykt for at en storkrig kunne bryte ut, men det skjedde ikke.

